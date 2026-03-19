Mốt đeo trang sức của Harper Beckham

Theo Harper's Bazaar, Harper Beckham sở hữu bộ sưu tập trang sức đa dạng từ các thương hiệu danh tiếng. Cô gái 15 tuổi được khen có gu thẩm mỹ sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Một trong những thiết kế được cô đeo nhiều lần là dây chuyền Mini Butterfly Pendant trị giá 3.000 bảng (104,7 triệu đồng) của Graff. Ảnh: Backgrid
Theo Pagesix, Harper thường xuyên đeo các thiết kế hình côn trùng tượng trưng cho sự biến đổi, tái sinh và khởi đầu mới. Cô còn xăm hình bướm tạm thời ở lườn giống chị dâu Nicola Peltz.
Theo Harper's Bazaar, Harper Beckham sở hữu bộ sưu tập trang sức đa dạng từ các thương hiệu danh tiếng. Cô gái 15 tuổi được khen có gu thẩm mỹ sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Một trong những thiết kế được cô đeo nhiều lần là dây chuyền Mini Butterfly Pendant trị giá 3.000 bảng (104,7 triệu đồng) của Graff. Ảnh: Backgrid
Theo Pagesix, Harper thường xuyên đeo các thiết kế hình côn trùng tượng trưng cho sự biến đổi, tái sinh và khởi đầu mới. Cô còn xăm hình bướm tạm thời ở lườn giống chị dâu Nicola Peltz.
Thiết kế được làm từ vàng 18 cara với bốn cánh bướm được chế tác tỉ mỉ, điểm nhấn là một viên kim cương ở giữa. Ảnh: Graff
Thiết kế được làm từ vàng 18 cara với bốn cánh bướm được chế tác tỉ mỉ, điểm nhấn là một viên kim cương ở giữa. Ảnh: Graff
Con gái David Beckham còn là fan của các thiết kế nhà Van Cleef & Arpels. Cô được bố mẹ sắm nhiều mẫu, trong đó có chiếc dây vàng với mặt cỏ bốn lá khảm xà cừ. Ảnh: Backgrid
Con gái David Beckham còn là fan của các thiết kế nhà Van Cleef & Arpels. Cô được bố mẹ sắm nhiều mẫu, trong đó có chiếc dây vàng với mặt cỏ bốn lá khảm xà cừ. Ảnh: Backgrid
Trong một sự kiện khác, cô đeo vòng Alhambra bằng đá onyx đen của Van Cleef & Arpels có giá 8.000 bảng (279,3 triệu đồng). Trang sức mang tính biểu tượng của nhà chế tác Pháp, với họa tiết cỏ bốn lá ra đời năm 1920. Ảnh: Backgrid
Trong một sự kiện khác, cô đeo vòng Alhambra bằng đá onyx đen của Van Cleef & Arpels có giá 8.000 bảng (279,3 triệu đồng). Trang sức mang tính biểu tượng của nhà chế tác Pháp, với họa tiết cỏ bốn lá ra đời năm 1920. Ảnh: Backgrid
Harper còn có một chiếc vòng cổ Dior hướng đến phong cách hiện đại, năng động, thường được cô đeo hàng ngày với áo sweatshirt, quần jeans. Ảnh: Goff
Harper còn có một chiếc vòng cổ Dior hướng đến phong cách hiện đại, năng động, thường được cô đeo hàng ngày với áo sweatshirt, quần jeans. Ảnh: Goff
Thiết kế làm bằng vàng và đính pha lê trong lòng chữ O trên logo của nhà mốt. Ảnh: Dior
Thiết kế làm bằng vàng và đính pha lê trong lòng chữ O trên logo của nhà mốt. Ảnh: Dior
Ngoài vòng cổ, Harper còn đeo một số vòng tay nhỏ đắt giá, trong đó có chiếc của Cartier và Tiffany. Ảnh: Backgrid
Ngoài vòng cổ, Harper còn đeo một số vòng tay nhỏ đắt giá, trong đó có chiếc của Cartier và Tiffany. Ảnh: Backgrid
Vòng Cartier (phải) của Harper thuộc bộ sưu tập Love nổi tiếng, có giá 5.300 Euro (161 triệu đồng). Còn vòng Tiffany Heart Tag Bead có giá 1.950 Euro (59,2 triệu đồng). Theo Hello Magazine, tủ đồ của Harper còn có vòng tay Astrid Chain bằng vàng hồng, được bố mẹ mua tặng khi cả nhà đi mua sắm ở London năm 2023. Trên TikTok, cô từng khoe chiếc dây chuyền hình ngôi sao Star of David - một biểu tượng trong văn hóa Do Thái. Ảnh: Cartier, Tiffany
Vòng Cartier (phải) của Harper thuộc bộ sưu tập Love nổi tiếng, có giá 5.300 Euro (161 triệu đồng). Còn vòng Tiffany Heart Tag Bead có giá 1.950 Euro (59,2 triệu đồng). Theo Hello Magazine, tủ đồ của Harper còn có vòng tay Astrid Chain bằng vàng hồng, được bố mẹ mua tặng khi cả nhà đi mua sắm ở London năm 2023. Trên TikTok, cô từng khoe chiếc dây chuyền hình ngôi sao Star of David - một biểu tượng trong văn hóa Do Thái. Ảnh: Cartier, Tiffany
Sao Mai