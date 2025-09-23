Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost 2025 - cruiser cơ bắp giá gần 1,6 tỷ đồng

Bản đặc biệt giới hạn số lượng 1.990 chiếc của Fat Boy có nhiều chi tiết gợi nhớ thế hệ đầu tiên, về Việt Nam 4 chiếc, nhập Mỹ.

Hôm 22/9, nhà phân phối thương hiệu Harley-Davidson (H-D) ra mắt Fat Boy Gray Ghost 2025. Đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 35 năm dòng H-D Fat Boy ra đời. Xe tiếp tục nhập Mỹ, trong khi phần lớn các dòng cruiser khác của hãng nhập Thái Lan.

Gray Ghost dựa trên khung thiết kế của Fat Boy bản tiêu chuẩn nhưng nhấn nhá một số chi tiết nhằm gợi nhớ tạo hình thế hệ đầu tiên 1990. Ví dụ như lọc gió tròn cổ điển, sọc vàng trên động cơ và bảng điều khiển bình xăng. Đi cùng là yên da với dây tua kiểu cổ điển. Bình xăng trang trí với huy hiệu 3D bằng kim loại chải xước, tái hiệu logo cánh chim huyền thoại của Fat Boy đời đầu.

Bản Gray Ghost còn một chi tiết nổi bật là lớp mạ crôm với công nghệ PVD trên bình xăng và vè chắn bùn. PVD (Physical Vapor Deposition) là công nghệ bốc hơi lắng đọng vật lý trong chân không, lần đầu tiên áp dụng cho những chi tiết lớn trên một mẫu xe sản xuất hàng loạt.

Không giống như kiểu mạ crôm thông thường, lớp phủ PVD được tạo nên từ quá trình hóa hơi kim loại trong môi trường chân không, sau đó lắng đọng trực tiếp lên bề mặt chi tiết xe, tạo nên độ bóng, chiều sâu. Sau đó, một lớp sơn phủ trong suốt được phủ lên để bảo vệ bề mặt, giúp người dùng dễ vệ sinh và đánh bóng.

Ngoài những chi tiết đặc biệt kể trên, H-D Fat Boy 2025 vẫn giữ nguyên thiết kế hầm hố, cơ bắp như đời trước. Xe sở hữu vành nhôm đúc to bản kích thước 18 inch, ống xả đôi phân tầng.

Fat Boy mới có đèn pha LED dạng tròn thay cho kiểu oval cũ. Chắn bùn trước, sau cắt gọn hơn. Đi cùng là những lựa chọn màu mới.

Mẫu cruiser mới của H-D bổ sung ba chế độ lái Rain (mưa), Road (đường phố) và Sport (thể thao). Các công nghệ như kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh khi đi thẳng, vào cua, giám sát áp suất lốp, kiểm soát mô-men xoắn là tiêu chuẩn.

H-D Fat Boy 2025 trang bị động cơ mới, loại Milwaukee-Eight 117 Custom, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 168 Nm. Những thông số này tăng lần lượt 8,3% công suất và 9,6% sức kéo so với thế hệ 2024.

Giá bán của H-D Fat Boy Gray Ghost 2025 là 1,599 tỷ đồng, trong khi bản tiêu chuẩn giá 939 triệu đồng. Tất cả 4 chiếc Fat Boy Gray Ghost về Việt Nam đã có chủ.

Tại Việt Nam, với phong cách cổ điển và tầm giá cao, dòng H-D Fat Boy chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ducati có dòng Diavel giá hơn 1,1 tỷ đồng nhưng với phong cách hiện đại, phá cách hơn.

Phạm Trung