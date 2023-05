Hari Won, Diễm My 9x tham dự sự kiện làm đẹp của Nha khoa Blossom

Sự kiện ra mắt công nghệ dán sứ không mài Blossom Lamifilm của Nha khoa Blossom được tổ chức vào ngày 13/5 vừa qua tại Lotte Hotel Saigon (quận 1, TP HCM).

Tham dự sự kiện gồm: Hari Won, diễn viên Diễm My 9x, Youtuber Choi Jongrak và những nhân vật được quan tâm trong lĩnh vực làm đẹp, phong cách sống như: beauty blogger Call me Duy, Content creator Khánh Duy, hotgirl Bùi Khánh Hà...

Từ trái qua: Youtuber Choi Jongrak, Diễm My 9x, bà Nguyễn Xuân Tâm – đại diện Nha khoa Blossom, Hari Won và BS Kim Dong Hyun. Ảnh: Blossom Dental Clinic

Theo Nha khoa Blossom (Blossom Dental Clinic), Lamifilm là xu hướng thẩm mỹ mới được ưa chuộng tại Hàn Quốc với các ưu điểm như: không mài, không đau và có màu sắc tự nhiên như răng thật. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng vượt trội hơn rất nhiều so với các phương pháp trước đây khi có thể thay đổi nụ cười cho người thực hiện mà vẫn bảo tồn được răng gốc. Do đó, đơn vị đặt kỳ vọng Lamifilm sẽ giúp thay đổi nụ cười toàn diện cho người có nhu cầu làm đẹp trong nước. Hiện tại, công nghệ dán sứ Lamifilm sẽ do BS Kim Dong Hyun, Viện trưởng Nha khoa Blossom Seoul (Hàn Quốc) tự tay thực hiện ở cơ sở Nha khoa Blossom Việt Nam.

"Với kinh nghiệm thực hiện thành công hơn 2.000 ca dán sứ tại cả Hàn Quốc và Việt Nam, tôi luôn đặt ra 2 tiêu chí trong điều trị đó chính là an toàn và hiệu quả. Đây cũng chính là tôn chỉ của cả đội ngũ bác sĩ chuyên môn và chăm sóc khách hàng của Blossom", BS Kim Dong Hyun nói.

Hari Won phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Blossom Dental Clinic

Tại sự kiện, Hari Won cho biết: "Người Hàn Quốc chú trọng vẻ đẹp tự nhiên và đảm bảo an toàn sức khỏe lâu dài. Do đó, xu hướng thẩm mỹ răng bên Hàn rất ưa chuộng phương pháp không mài vì mang lại cảm giác hài hòa với gương mặt, không bị trắng hoặc sáng quá".

Đồng tình với quan điểm của Hari Won, Youtuber Choi Jongrak cho rằng, không chỉ nữ giới mà ngay cả nam giới cũng rất chú trọng ngoại hình và nụ cười là một phần quan trọng trong việc mang đến diện mạo tự tin. Hiện tại, anh rất mong được trải nghiệm dịch vụ dán sứ không mài Lamifilm sau khi kết thúc quá trình niềng răng tại Blossom.

Không chỉ ra mắt công nghệ mới, Nha khoa Blossom cũng tổ chức buổi trò chuyện cùng BS Kim Dong Hyun. Tại đây, các khách mời được chia sẻ và giải đáp các vấn đề về nha khoa thẩm mỹ.

Diễm My 9x trò chuyện cùng BS Kim Dong Hyun và các khách mời. Ảnh: Blossom Dental Clinic

Theo Diễm My 9x, cô từng có mong muốn làm răng sứ nhưng e ngại cảm giác đau và răng bị yếu. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã được BS Kim Dong Hyun giới thiệu về công nghệ Lamifilm và trải nghiệm bước mô phỏng kết quả dán trực tiếp trên răng thật. Sau khi tìm hiểu, Diễm My 9x đã thay đổi suy nghĩ và an tâm với phương pháp thay đổi nụ cười toàn diện Lamifilm.

Thanh Hoa