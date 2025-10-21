Hấp thu curcumin hiệu quả nhờ công nghệ nano trong Nacubest

Nacubest chứa 100% Nano Curcumin với hàm lượng curcuminoids đạt 20%, giúp tăng khả năng chuyển hóa thành dạng dễ hấp thu.

Curcumin - hoạt chất chính trong củ nghệ vàng có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào. Tuy nhiên, ở dạng truyền thống, curcumin khó tan trong nước, dễ bị đào thải nên hấp thu kém. Công nghệ Nano Curcumin ra đời giúp khắc phục nhược điểm này, mở hướng ứng dụng mới trong các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe.

Cụ thể, công nghệ nano bào chế curcumin thành các hạt siêu nhỏ, kích thước dưới 100 nanomet. Khi đó, hoạt chất có diện tích tiếp xúc lớn hơn với môi trường tiêu hóa, từ đó dễ thẩm thấu vào máu hơn. Nghiên cứu của Prasad S. và cộng sự đăng trên British Journal of Pharmacology (2014) cho thấy, curcumin ở dạng nano có độ tan cao hơn gấp 7,7 lần và khả năng hấp thu vào máu cao hơn khoảng 40 lần so với dạng thông thường.

Trên thị trường có nhiều sản phẩm chứa Nano Curcumin, song việc lựa chọn sản phẩm có công bố rõ ràng về tỷ lệ hoạt chất là cần thiết. Nacubest là một trong những sản phẩm được giới thiệu chứa 100% Nano Curcumin với hàm lượng curcuminoids đạt 20%, giúp tăng khả năng chuyển hóa thành dạng dễ hấp thu.

Thành phần tinh khiết giúp giảm tạp chất và tối ưu hóa khả năng hấp thu. Người dùng có thể bổ sung curcumin để hỗ trợ cơ thể chống oxy hóa và bảo vệ tế bào hiệu quả hơn.

Sản phẩm phù hợp cho người gặp các vấn đề dạ dày, tá tràng như ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu hoặc đau vùng thượng vị. Sản phẩm cũng được khuyến nghị cho nhóm thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, tia xạ - những yếu tố có thể làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Với cơ chế chống oxy hóa, Nano Curcumin giúp trung hòa các gốc tự do, góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày và tá tràng.

Sản phẩm được bào chế dạng bột mịn, dễ pha uống với nước ấm hoặc nước nguội, có thể thêm mật ong, sữa chua hay nước trái cây để tăng hương vị. Dạng bột cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân, kể cả người ăn kiêng hoặc bị tiểu đường.

Liều khuyến nghị là một, hai lần mỗi ngày, mỗi lần 250 - 500 mg (tương đương nửa đến một thìa đong có sẵn). Thời điểm dùng phù hợp là trước ăn 30 phút hoặc sau ăn một giờ. Để đạt hiệu quả hỗ trợ tối ưu, nên duy trì đều đặn trong ít nhất 12 tuần.

