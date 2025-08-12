Hanoi Metro khuyến cáo hạn chế mang xe đạp gấp gắn pin lithium lên tàu

Hanoi Metro chưa cấm hành khách mang xe đạp gấp gắn pin lithium lên tàu điện, chỉ đề nghị hạn chế sử dụng phương tiện này để giảm thiểu rủi ro cháy nổ.

Sáng 12/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) phát thông báo giải thích việc một số khách hàng mang xe đạp gấp gắn pin lithium bị từ chối phục vụ sáng cùng ngày.

"Đến nay, công ty chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Cầu Giấy", thông cáo nêu.

Một hành khách sử dụng xe đạp điện tại nhà ga Cát Linh, sáng 12/8. Ảnh: Đình Trường

Theo Hanoi Metro, trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của công ty đã thông báo không phục hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị vào buổi sáng 12/8, ảnh hưởng đến việc đi lại của khách. Lãnh đạo công ty sau đó đã yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp.

Công ty đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng và khi có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp mang lên tàu để đi lại thì hạn chế sử dụng loại gắn pin lithium, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lưu lượng hành khách lớn để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về cháy nổ.

Pin lithium (hay pin lithium-ion) là loại pin sạc, sử dụng ion lithium để truyền tải điện tích. Nó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, xe điện và nhiều ứng dụng khác do có mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ và tuổi thọ dài. Tuy nhiên, loại pin này cũng trở thành mối nguy tiềm tàng về cháy nổ.

Hà Nội hiện có hai tuyến đường sắt đô thị hoạt động. Trong đó tuyến Cát Linh - Hà Đông vận hành từ tháng 11/2021, hiện trung bình mỗi ngày vận chuyển 45.000 khách. Tuyến Nhổn - ga Hà Nội phục vụ khách từ tháng 8/2024, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách.

Võ Hải