Hành trình 'thắp lên sự sống' của ứng viên đạt chuẩn GS ngành Y

Sự bền bỉ, nghiêm túc giúp PGS.TS. Lê Minh Tâm giành nhiều giải thưởng và thành tựu trong nghiên cứu, song niềm vui lớn nhất với ông là góp phần "thắp lên sự sống" cho nhiều gia đình.

Bác sĩ Lê Minh Tâm, 48 tuổi, hiện là Phó trưởng Bộ môn Phụ Sản, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Anh đồng thời là Trưởng khoa Phụ Sản, Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

Anh đã công bố 185 bài báo khoa học, trong đó 77 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín với hàng nghìn lượt trích dẫn; chủ trì 34 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; xuất bản 13 sách chuyên khảo, giáo trình...

Với anh Tâm, đạt chuẩn giáo sư ngành Y là một cột mốc ý nghĩa sau hơn hai thập kỷ miệt mài nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực sản phụ khoa – vô sinh.

Bác sĩ Lê Minh Tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời phổ thông ở Huế, khi thông tin còn hạn chế, anh Tâm quan sát những ngành nghề xung quanh và thấy Y khoa là lựa chọn đáng theo đuổi nhất, bởi nghề này tuy vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Sự trân trọng với nghề Y và mong muốn trở thành bác sĩ dần lớn lên. NĂm 1995, anh Tâm thi đỗ trường Đại học Y Dược Huế.

Từ những năm 2000, anh nhận thấy số ca bệnh vô sinh ở Việt Nam nhiều, nhu cầu chữa bệnh lớn, nhưng các kỹ thuật chữa bệnh còn rất sơ khai. Tiếp xúc với bệnh nhân, anh càng thấu hiểu lòng mong mỏi của những cặp vợ chồng nhiều năm đi tìm con.

"Nếu tôi có thể giúp họ có con sau 5, 10 năm, thậm chí 20 năm chờ đợi, đó là điều kỳ diệu và nhân văn, giúp họ có một cuộc đời mới, trọn vẹn ý nghĩa được làm cha mẹ", anh tâm niệm.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trong top đầu của khóa, được giữ lại trường và tự chọn chuyên ngành, anh Tâm đề xuất được theo đuổi nghiên cứu và điều trị vô sinh - hiếm muộn. Anh bắt đầu công tác tại Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện trường Y Dược Huế từ năm 2001, kiên định đi theo đam mê.

Sau khi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Sản phụ khoa, bác sĩ Tâm nhận học bổng toàn phần của DAAD (Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức) để theo đuổi bậc tiến sĩ tại Đại học Freiburg, Đức. Anh Tâm nhìn nhận môi trường học thuật quốc tế chuẩn mực đã định hình phong cách làm khoa học nghiêm túc, chuẩn xác của bản thân sau này.

Về nước, bác sĩ Lê Minh Tâm là một trong những người đặt nền móng cho Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh - Bệnh viện, trường Đại học Y Dược Huế, góp phần đưa kỹ thuật IVF đến gần hơn với người dân miền Trung.

TS Tâm hướng dẫn học trò tại trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghiên cứu của anh Tâm tập trung vào các tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam, vô sinh nữ, kỹ thuật can thiệp trên giao tử, chất lượng sức khỏe tình dục và sản phụ khoa, bao gồm các bệnh lý phức tạp như ung thư phụ khoa, tiền sản giật, những nhiễm trùng ảnh hưởng tới mẹ và em bé,...

Các đề tài về chất lượng tinh trùng khiến anh tâm đắc, có bài báo đạt hơn 100 lượt trích dẫn. Từ 10 năm trước, anh tập trung nghiên cứu sâu về phân mảnh DNA tinh trùng và những yếu tố làm tổn thương, cũng như sự ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đây là một trong những hướng tiếp cận hiện đại trên thế giới về chủ đề vô sinh nam.

Anh cũng tự hào về "Cụm công trình tối ưu công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế" mà mình là đồng tác giả. Công trình được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021, giải thưởng danh giá nhất về Khoa học công nghệ của Việt Nam.

Hiện, ngoài giảng dạy, điều hành Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, anh Tâm còn là Phó chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, Tổng thư ký tòa soạn Tạp chí Phụ sản,... Hàng ngày, anh làm việc tại trường và bệnh viện, tới khuya lại ngồi viết bài báo hay soạn bài giảng. Anh nói mình đã quen với áp lực, luôn có kế hoạch và tiến độ rõ ràng cho các nghiên cứu.

Theo anh Tâm, mọi nghiên cứu phải phục vụ bệnh nhân. Nếu chỉ để vinh danh cá nhân mà không giúp công tác chữa bệnh, thì khoa học không còn ý nghĩa gì.

Anh nhớ từng điều trị cho một cặp vợ chồng mang gen bệnh teo cơ tủy, di truyền sang người con đầu. Người vợ đã 39 tuổi, giảm dự trữ buồng trứng nặng, vẫn thiết tha sinh được đứa con bình thường. Bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp chẩn đoán di truyền phôi để loại trừ gen bệnh, họ đạt được ước nguyện sinh được đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là kỹ thuật cao nhất hiện nay về chẩn đoán di truyền trong hỗ trợ sinh sản để đảm bảo chất lượng phôi, loại trừ các bệnh lý di truyền trong quần thể.

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, đánh giá bác sĩ Lê Minh Tâm đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho nhiều hướng nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Các nghiên cứu của anh không chỉ tập trung vào phát triển kỹ thuật lâm sàng hiện đại, mà còn giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng.

Với bác sĩ Tâm, phần thưởng quý giá nhất không phải là danh hiệu hay con số trích dẫn, mà là niềm hạnh phúc được làm cha mẹ của những cặp vợ chồng hiếm muộn. Những tấm ảnh em bé được gửi về từ khắp nơi, được anh gọi là "những đóa hoa sự sống".

"Khi nhìn hình ảnh phôi phát triển mạnh mẽ dưới kính hiển vi, tôi hiểu rằng mình không chỉ đang làm y học, mà đang góp phần thắp lên sự sống", anh Tâm chia sẻ.

Khánh Linh