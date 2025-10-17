Hành trình nữ yakuza đầu tiên của Nhật Bản hoàn lương

Mako Nishimura từng có quá khứ tai tiếng khi là nữ yakuza đầu tiên của Nhật Bản, nhưng giờ đây, bà chọn cuộc sống bình lặng, làm công việc giúp đỡ cộng đồng.

Đốt ngón tay bị mất là vết tích cho thấy quá khứ tội phạm của Mako Nishimura, một trong số ít nữ yakuza của Nhật Bản. Sau khi cố gắng thoát ra khỏi thế giới ngầm, Nishimura giờ đây dành thời gian giúp đỡ những cựu thành viên xã hội đen khác tái hòa nhập cộng đồng.

Mako Nishimura nhặt lá rụng trong một buổi dọn dẹp vệ sinh tại đền thờ Gifu Gokoku ở Gifu, miền trung Nhật Bản, hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Mạng lưới tội phạm có tổ chức yakuza từ lâu đã thống trị các đường dây ma túy, sòng bạc bất hợp pháp và hoạt động mại dâm trị giá hàng tỷ USD ở Nhật Bản. Những năm gần đây, đế chế này bắt đầu sụp đổ khi số lượng thành viên suy giảm và luật chống tội phạm có tổ chức được chính phủ Nhật Bản siết chặt.

Những chiến dịch trấn áp của cảnh sát khiến lực lượng yakuza thu hẹp đáng kể trên toàn quốc, số thành viên giảm xuống dưới 20.000 người vào năm ngoái, mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1958.

Nishimura, 58 tuổi, với những hình xăm rồng và hổ dày đặc trên người, là thành viên yakuza suốt ba thập kỷ.

Thế giới yakuza vốn do nam giới thống trị, nữ giới chỉ đảm nhận những vai trò không chính thức. Vợ của các ông trùm được gọi là anesan (chị lớn), thường chăm sóc những thành viên trẻ tuổi và làm trung gian giữa họ và chồng. Một số người có thể quản lý các vũ trường do yakuza sở hữu hoặc quản lý buôn bán ma túy.

Những kẻ đối địch "coi thường tôi chỉ vì tôi là phụ nữ, điều này khiến tôi căm ghét họ", Nishimura gần đây trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP tại căn hộ nhỏ của bà ở vùng Gifu, miền trung Nhật Bản. "Tôi muốn được thừa nhận là một yakuza. Vì vậy, tôi đã học cách nói chuyện, suy nghĩ và chiến đấu như đàn ông", bà nói.

Nishimura cho biết chính quyền xác định bà là "nữ yakuza đầu tiên" sau khi bà ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy năm 22 tuổi. Dù không có dữ liệu từ cảnh sát xác minh điều này, giới chuyên gia cho rằng thành viên nữ yakuza là vô cùng hiếm.

Cựu thám tử chống tội phạm có tổ chức Yuichi Sakurai cho hay ông chưa bao giờ thấy một nữ yakuza nào trong 40 năm sự nghiệp, nhưng "có thể một vài người" được tính vào số liệu hàng năm mà cảnh sát theo dõi, vốn không phân loại theo giới tính.

Rời bỏ yakuza, Nishimura giờ đây làm phá dỡ công trình, một trong số ít công việc chấp nhận những hình xăm kín tay của bà.

Nishimura cũng hỗ trợ những thành viên xã hội đen đã giải nghệ khác. Bà "đặc biệt tự hào" khi lãnh đạo chi nhánh Gojinkai ở Gifu, tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ cựu tội phạm hoàn lương.

Yuji Moriyama nằm trong số những người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bặm trợn, có nhiều vết sẹo trên người, mà Nishimura thường dẫn đi nhặt rác hàng tháng cùng mình. "Chị ấy như chị cả, mắng chúng tôi khi chúng tôi đáng bị như vậy", Moriyama, 55 tuổi, nói, đồng thời kể lại lần ông bỏ nhặt rác và bị bà bắt quỳ nhận lỗi.

"Chị ấy khiến tôi khiếp vía", ông vừa nói vừa cười.

Nishimura cảm thấy tự tin hơn khi làm điều tốt đẹp cho mọi người. "Tôi đang dần quay trở lại thành một con người bình thường", bà nói.

Hai cánh tay xăm dày đặc và một ngón tay bị mất đốt của Mako Nishimura. Ảnh: AFP

Nishimura lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc với người cha làm công chức luôn tạo áp lực nặng nề lên việc học hành của bà. Ở tuổi nổi loạn, bà bỏ nhà ra đi và sa vào con đường tội phạm, gia nhập một băng nhóm yakuza lớn khi mới 20 tuổi.

Những vụ ẩu đả, tống tiền và bán thuốc cấm nhanh chóng trở thành chuyện "cơm bữa" đối với bà. Nishimura thậm chí còn cắt đứt đốt ngón tay của mình như một phần nghi thức tự trừng phạt khi mắc sai lầm trong giới yakuza.

Nhưng khi gần 30 tuổi, Nishimura đã trốn khỏi tổ chức và bị khai trừ, gác lại cuộc sống xã hội đen để kết hôn và nuôi dạy con trai. "Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được bản năng người mẹ. Con trai tôi quá đáng yêu, tôi đã nghĩ mình có thể hy sinh mạng sống này vì con", bà kể.

Nishimura quyết định tự học để làm điều dưỡng và chăm sóc y tế, nhưng cuối cùng, bà bị sa thải vì chính những hình xăm trên cơ thể.

Không biết phải kiếm sống như thế nào, bà lại tái gia nhập thế giới ngầm bằng cách bán chất kích thích. Gần 50 tuổi, bà trở lại tổ chức yakuza cũ nhưng thấy nó trở nên nghèo nàn và "thiếu đi danh dự".

Yakuza đã phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hỗn loạn thời hậu chiến ở Nhật Bản, khi đôi lúc nó được coi là cái ác cần thiết để lập lại trật tự trên đường phố. Yakuza vẫn tồn tại trong một vùng xám bán hợp pháp, nhưng luật chống tội phạm có tổ chức ngày càng nghiêm khắc tại Nhật khiến ít người sẵn lòng làm ăn với các tay xã hội đen hơn.

"Yakuza từng là vua của những kẻ ác", Nishimura nói, nhưng việc nhìn thấy ông chủ cũ phải chật vật kiếm tiền đã khiến bà vỡ mộng và quyết định rời bỏ thế giới ngầm ngay sau sinh nhật tuổi 50.

Hiện tại, Nishimura tìm được người cố vấn mới, chủ tịch Gojinkai Satoru Takegaki, cựu trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng. Bà viết tự truyện và số tiền thu được từ cuốn sách mới xuất bản giúp bà trang trải phần nào cuộc sống.

"Tôi nghĩ yakuza sẽ tiếp tục suy yếu", bà nói. "Tôi hy vọng nó sẽ bị tuyệt diệt".

Vũ Hoàng (Theo AFP)