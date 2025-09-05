Hành trình kéo điện ra Côn Đảo bằng cáp xuyên biển dài nhất Đông Nam Á

Hàng trăm kỹ sư, công nhân suốt nửa năm vượt sóng to, gió lớn, ăn ngủ trên biển để thi công đường dây 110 kV dài hơn 77 km, giúp kéo điện từ Cần Thơ ra Côn Đảo.

Dự án cấp điện cho đặc khu Côn Đảo có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, chính thức hoạt động đưa dòng điện quốc gia lần đầu tiên ra đảo vào hôm qua.

Thi công kéo cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho Côn Đảo. Ảnh: Việt Hà

Tuyến điện dài hơn 100 km, trong đó 17,5 km đường dây trên không ở Cần Thơ với 32 trụ, 77,7 km cáp ngầm xuyên biển từ đất liền ra đảo và 8,5 km cáp ngầm trên đảo. Ngoài ra, dự án còn mở rộng trạm biến áp 220 kV ở phường Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng mới trạm biến áp 110 kV tại Côn Đảo.

Theo EVN, đây là dự án điện biển đảo phức tạp nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên toàn bộ khâu khảo sát, thiết kế, giám sát do đơn vị trong nước đảm nhận. Các nhà thầu Việt Nam thi công đào rãnh, rải cáp ngầm và sử dụng móng cọc bêtông dài kỷ lục 61 m cho đường dây trên biển. Cáp được chôn ở độ sâu tới 52 m, lớn nhất tại Việt Nam và trở thành tuyến cáp ngầm xuyên biển 110 kV dài nhất Đông Nam Á.

Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án Điện 3, cho biết từ tháng 3/2025, hàng trăm kỹ sư, công nhân được huy động với phương châm "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".

"Mỗi mét cáp kéo ra biển không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Vì thế, dù sóng lớn hay mưa bão, anh em đều quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ", ông Dũng nói.

Thi công trụ 32 trên biển Cần Thơ, nơi bắt đầu tuyến cáp ngầm xuyên biển ra Côn Đảo.

Ảnh: Thành Trung

Thời tiết thất thường là trở ngại lớn nhất. Ông Nguyễn Duy Trung, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp số 1 (Công ty cổ phần Tập đoàn PC1), chia sẻ mỗi chuyến ra khơi thi công là một lần đối mặt gió giật, sóng cao. Để kịp tiến độ, đơn vị huy động thêm sà lan, tàu kéo, tàu tự hành, tranh thủ từng giờ khi biển êm để vận chuyển vật tư, thiết bị.

Trên biển, đơn vị còn dựng sàn nổi để tập kết vật tư, thiết bị, giúp thi công liên tục mà không phụ thuộc vào thời tiết.

Tại gói thầu số 4, Công ty Phú Xuân phụ trách các trụ điện ngoài biển. Ông Mai Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc công ty, cho biết công nhân phải ăn ở tại chỗ, chia ca làm việc ngày đêm. "Có lúc chúng tôi thi công ba ca bốn kíp liên tục. Đến giữa tháng 7, toàn bộ hạng mục của gói thầu xong đúng tiến độ", ông nói.

Theo EVN, dự án giúp cung cấp điện ổn định, lâu dài cho Côn Đảo, thay thế các máy phát diesel vốn tốn kém và ô nhiễm. Mỗi năm, việc dùng diesel khiến ngành điện bù lỗ khoảng 100 tỷ đồng, trong khi nhu cầu trên đảo tăng 20-30% mỗi năm. Dự án cũng được kỳ vọng giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết phát triển bền vững của Việt Nam.

Với việc đi vào hoạt động, dự án sẽ cấp điện cho Côn Đảo với tổng công suất khoảng 29 MW trong năm nay, hơn 55 MW năm 2026, và 90 MW vào năm 2035.

Các đơn vị liên quan kiểm tra khu vực tiếp bờ của tuyến cáp ngầm xuyên biển tại Côn Đảo.

Ảnh: Huyền Trần

Trước đây, toàn bộ 16 đảo của Côn Đảo, với hơn 13.000 dân, chỉ trông vào 9 máy phát diesel, tổng công suất gần 13 MW. Các máy phải chạy 17-18 tiếng mỗi ngày, liên tục quá tải. Tháng 5/2016, khi hai máy phát chính hỏng cùng lúc, đảo phải cắt điện luân phiên hơn một tháng. Cuối năm 2023, thêm ba máy khác gặp sự cố, giảm 4 MW công suất, nhiều cơ sở kinh doanh đình trệ.

Bà Nguyễn Thị Tình, chủ khách sạn 24 phòng trên đường Trần Phú, phấn khởi: "Bao năm qua chúng tôi lo mất điện bất ngờ, giờ có điện lưới quốc gia thì yên tâm phát triển dịch vụ du lịch, phục vụ khách tốt hơn".

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo, đánh giá việc đưa điện ra đảo là điều kiện tiên quyết để địa phương bứt phá, thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp. "Ánh sáng từ điện lưới không chỉ mang lại tiện nghi, mà còn là niềm tin để người dân gắn bó, xây dựng quê hương nơi tuyến đầu Tổ quốc", ông nói.

Theo ông Tú, nguồn điện ổn định sẽ nâng cao chất lượng sống, từ y tế, giáo dục đến các dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, công trình khẳng định năng lực triển khai dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại của ngành điện Việt Nam, trong điều kiện thi công khắc nghiệt trên biển.

An Bình - Trường Hà