Cáp ngầm 77 km xuyên biển kéo điện từ Cần Thơ ra Côn Đảo

Sau 6 tháng thi công, cáp ngầm xuyên biển hơn 4.900 tỷ đồng hoạt động, giúp Côn Đảo có điện ổn định, không phụ thuộc nguồn diesel, phát triển kinh tế, du lịch.

Ngày 4/9, Ban Quản lý dự án điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo; chính thức đưa vào hoạt động dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia xuất phát tại TP Cần Thơ vượt biển ra đặc khu Côn Đảo, TP HCM.

Thi công kéo cáp ngầm xuyên biển từ Cần Thơ ra Côn Đảo. Ảnh: Việt Hà

Công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Trong đó, đường dây trên không 17,5 km qua địa phận TP Cần Thơ; cáp ngầm xuyên biển khoảng 77 km kết nối từ đất liền ra đảo; cáp ngầm trên đảo 8,5 km tại đặc khu Côn Đảo. Dự án còn mở rộng trạm biến áp 220kV ở phường Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng mới trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo.

Theo EVN, việc đóng điện thành công dự án góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Dự án thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Chính thức cấp điện xuyên biển từ Cần Thơ ra Côn Đảo Thi công cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho Côn Đảo. Video: Việt Hà

Dự án cũng khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển của ngành điện Việt Nam.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cấp điện cho Côn Đảo với tổng công suất khoảng 29 MW vào năm 2026, hơn 55MW năm 2026, và 90MW vào năm 2035.

Đặc khu Côn Đảo gồm 16 hòn đảo có tổng diện tích đất nổi hơn 75 km2 (trong đó đảo lớn nhất là Côn Sơn 51,52 km2), dân số hơn 13.000 người, trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi sáp nhập thuộc TP HCM. Đặc khu có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo, và là một điểm đến có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và du lịch.

Từ trước tới nay, hệ thống điện của địa phương dựa vào nguồn diesel với công suất hạn chế (11,8MW), chưa thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

An Bình