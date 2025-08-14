Hành trình giảm cân của 'gã béo NBA' Doncic

Bị chỉ trích về thể lực và vóc dáng suốt nhiều năm, siêu sao bóng rổ Luka Doncic tiến hành "cách mạng" để đưa bản thân lên tầm cao mới.

Doncic thi đấu đầu năm 2025.

Khi bình minh mới hé rạng tại một thị trấn yên bình tại Croatia vào một ngày hè tháng 7, Doncic đã có mặt ở sân bóng rổ, tập luyện cùng HLV riêng Anze Macek. Buổi rèn luyện kéo dài 90 phút, kết hợp giữa các bài tập sức mạnh, sức nhanh và ném bóng. Đây là buổi tập đầu tiên trong hai buổi mỗi ngày của ngôi sao Los Angeles Lakers, nhằm chuẩn bị cho mùa giải có thể là quan trọng nhất sự nghiệp của anh.

Đáng nói hơn, Doncic tập trong trạng thái nhịn ăn, điều mà anh đã làm ở phần lớn mùa hè này. Chưa hết, siêu sao NBA cũng rèn kỹ thuật cá nhân với một sợi dây kháng lực, luôn kéo anh lại ở mỗi nỗ lực lên rổ hoặc ném bóng. Ngoài ra, Doncic còn phải hoàn thành hàng loạt bài tập cho thân trên và thân dưới.

Đó là hình ảnh khác lạ, nhất là khi người ta thấy Doncic xuất hiện ở thị trấn vốn là nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của anh thời còn niên thiếu. Doncic thường đứng gần những quả tạ ở thời điểm mùa giải sắp khởi tranh. Nhưng năm nay, anh "chai tay" với đủ tạ đơn, tạ đòn, tạ đĩa và bóng tập ngay từ đầu tháng Bảy. Không những tập gym trong phòng, hậu vệ Slovenia còn tập chạy nước rút và bật nhảy ở ngoài trời.

Doncic (phải) tập cùng HLV Macek ở Croatia, hôm 17/7. Ảnh: Mens Health

Doncic di chuyển nhanh nhẹn và miệt mài từ bài tập này sang bài khác, từ vị trí này sang khu vực kia, lúc tập giãn cơ hông, khi thì tập chèo thuyền. Đó là một buổi tập gần như không có quãng nghỉ, nhưng Doncic ổn. Một Luka với phiên bản nâng cấp đặc biệt.

Điều đó được thể hiện qua chiếc áo nhãn Jordan trở nên rộng hơn, hay gương mặt không còn sự mệt mỏi thường thấy khi chuyển từ bài tập nâng tạ đòn sang đẩy tạ nằm, rồi tiếp tục với bài tập nhảy ngang. Và điều đấy cũng được chứng minh qua nụ cười của Doncic khi anh thích thú với dáng vóc thon gọn hiện tại. Cánh tay Doncic trông dài hơn bình thường, bắp tay thì cuồn cuộn hơn, có lẽ vì anh đã gầy đi đáng kể.

"Nhìn qua hình thức, tôi thấy cơ thể mình đẹp hơn", Doncic ngượng ngùng thừa nhận về thực tế.

Doncic mới 26 tuổi nhưng đã là một trong những VĐV thể thao hàng đầu thế giới. Dù vậy, anh chưa bao giờ sở hữu thân hình đẹp như tiêu chuẩn chung. Vấn đề này làm giảm đi giá trị và thành tựu anh từng đạt được, như năm lần vào Đội hình tiêu biểu NBA, hay việc đứng thứ bảy trong danh sách có nhiều triple-double nhất lịch sử với 82 lần. Thậm chí, trong một trận đấu từ thiện vào tháng Tám năm ngoái, các nhà phê bình và truyền thông công khai chỉ trích Doncic, gọi anh là "gã béo" và "thể hình xấu".

Vóc dáng Doncic thon gọn hơn sau một mùa hè tập luyện với chế độ nghiêm ngặt. Ảnh: Mens Health

Doncic quyết đáp trả bằng cuộc cách tân ở Croatia, nơi anh vật lộn trong những ngày đầu do chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, trong khi vẫn tuân thủ chế độ ăn không gluten, ít đường, gồm ít nhất 250 gam protein và một ly sữa hạnh nhân. Ít ai biết rằng, Doncic đã âm thầm gây dựng một đội ngũ chuyên gia và HLV thể lực riêng nhằm phát huy tối đa tài năng thiên bẩm của bản thân trong vài năm qua.

Năm nay là thời điểm Doncic tăng tốc thực hiện kế hoạch, được bắt đầu vào giữa tháng Năm, khi Doncic cùng HLV Macek và chuyên gia vật lý trị liệu, Javier Barrio, có mặt ở Madrid để kiểm tra, đánh giá thể lực. Trong ba ngày, ngôi sao của Lakers được lấy mẫu máu, nước tiểu, chất thải, chụp một loạt phim MRI, siêu âm và nhiều bài kiểm tra thể chất khác. Tất cả thông tin này được phân tích, từ đó xây dựng giáo án tập luyện cho Doncic vào mùa hè.

Việc Lakers bị loại sớm ở NBA Playoffs cho Doncic bốn tháng trọn vẹn để làm việc chặt chẽ với đội ngũ. Đó là bộ ba Barrio, Macek cùng chuyên gia dinh dưỡng Lucia Almendros. Việc làm đầu tiên của họ là yêu cầu Doncic nghỉ chơi bóng rổ hoàn toàn một tháng để giúp cơ thể phục hồi sau mùa giải căng thẳng kéo dài.

Đây được xem là phần khó khăn nhất trong chương trình tập luyện tiền mùa giải, bởi Doncic đơn giản không đồng ý. Tuy nhiên, anh nhanh chóng tạm quên niềm đam mê lớn nhất cuộc đời bằng những bài tập tạ, cải thiện sức mạnh toàn thân. Ngoài ra, Doncic còn lấp đầy thời gian trống nhờ sự xao nhãng mang tên pickleball và padel. Không chỉ gợi nhớ thời thơ ấu của Doncic, những môn thể thao này cũng giúp phát triển các cơ mới, giảm áp lực lên đầu gối khi ít phải bật nhảy hơn, đồng thời tăng sức mạnh cơ khép, cơ mông và mắt cá chân.

Đến tháng 6, Doncic áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn, được thiết kế nhằm hạn chế vấn đề viêm nhiễm và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Theo đó, sáu ngày trong tuần, anh phải ăn hai bữa giàu protein cùng một ly sinh tố protein, đồng thời không được ăn bữa đầu tiên cho đến khi "nuốt" trọn 90 phút ca tập buổi sáng.

Doncic trong một bài tập rèn tốc độ vào buổi sáng. Ảnh: Mens Health

Trong phòng gym, đội của Doncic tập trung vào bộ chân và khả năng giảm tốc đột ngột. Dẫu tốc độ thuần tuý chưa bao giờ là điểm mạnh nhất của anh, song chỉ ít đồng nghiệp có thể giữ thăng bằng và đổi tốc như Luka, người sẵn sàng lao về phía trước chỉ để dừng lại bất thình lình, khiến đối phương loạng choạng nhằm thiết lập cho pha lên rổ thuận lợi. Điều này đòi hỏi các cơ của Doncic phải cực kỳ linh hoạt, tạo ra thứ được gọi là co cơ lệch tâm.

Suốt tháng Bảy, Macek và Barrio tập trung mài giũa "siêu năng lực" này của Doncic bằng dây kháng lực, với những bài tập đa dạng từ mọi góc độ. Ngoài ra, thể lực của Doncic cũng được thách thức giữa mỗi buổi tập bởi bài chạy vượt rào hay nước rút qua chướng ngại vật. Sau đó, Macek quấn dây thể lực quanh mắt cá Doncic và đẩy anh di chuyển trên đường thẳng, nhằm phát triển cơ mông và tăng hiệu suất lá phổi.

Thời điểm háo hức nhất của Doncic là khi kết thúc buổi tập, anh được thực hiện các bài tập với bóng, từ di chuyển, bắt bóng, rắt bóng cho đến nhảy ném rổ. Doncic cho biết anh chưa chơi năm đấu năm hè này, nên không rõ mức độ tiến bộ đến đâu. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy đang đạt trạng thái tốt nhất trong nhiều năm qua.

"Giấc ngủ, cơ thể, tất cả mọi thứ, tôi cảm thấy thanh thoát hơn", Doncic nói. "Cùng đội ngũ của mình, tôi nghĩ chúng tôi đã tiến một bước cực lớn. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi cần tiếp tục cố gắng. Nếu tôi dừng lại lúc này, mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả".

Vy Anh