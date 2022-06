Hành trình chinh phục học bổng toàn phần Mỹ của hai học sinh Việt

Đặng Châu An (sinh năm 1999, Huế), Bùi Phương Toàn (sinh năm 2002, Kiên Giang) giành học bổng của nhiều trường đại học Mỹ nhờ nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của trung tâm EduPath.

Đặng Châu An là chủ nhân của suất học bổng toàn phần William J.Porter danh giá, với tổng giá trị lên tới 205.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng) của Đại học Jacksonville (Mỹ). Ngoài ra, nữ sinh còn nằm trong top 1% sinh viên xuất sắc của trường, top 40 người tài năng nhất trường và là thành viên của Đại sứ sinh viên tại Khoa Kinh doanh.

Đặng Châu An - top 1% sinh viên xuất sắc của Đại học Jacksonville. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, gia đình, bạn bè hay ngay cả Châu An cũng chưa từng nghĩ bản thân cô có thể đạt được những thành tích này. Nữ sinh 9x kể lại, cô sinh ra trong gia đình không quá khá giả, từng bị bạn bè trêu trọc, phải đối diện với khuôn mặt chán chường của giáo viên khi còn học tại Việt Nam. Lúc đó, cô luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn khi nhìn mẹ rơi nước mắt vì mình.

Đặng Châu An trong lễ tốt nghiệp Đại học Jacksonville. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi tình cờ đọc cuốn sách "Think and Grow rich" (tạm dịch: Nghĩ giàu Làm giàu) của tác giả Napoleon Hill, Châu An đã tìm được ánh sáng giữa những chuỗi ngày đen tối nhất. Điều này đã trở thành nguồn động lực tiếp lửa cho cô gái tự ti năm ấy. Cô quyết tâm chinh phục mục tiêu vào Chuyên Quốc Học Huế và ấp ủ giấc mơ du học.

Với định hướng rõ ràng, cô thi đỗ trường cấp ba theo nguyện vọng. Cũng trong năm học lớp 10, Châu An biết đến chương trình học bổng Trung học công lập ở Mỹ của trung tâm EduPath. Nữ sinh tiếp tục xác định đích đến tiếp theo là "du học Mỹ" và đạt được sau hai năm.

"Chương trình này đã mở ra cho tôi con đường du học ở Mỹ. Đây là sự khởi đầu cho những thành công, công việc và cuộc sống tốt đẹp sau này. Tôi luôn biết ơn trung tâm đã đồng hành, cùng mình trong suốt 7 năm qua", Châu An nói thêm.

Tương tự Châu An, Bùi Phương Toàn cũng chinh phục được nhiều thành tựu khi học tập tại xứ sở cờ hoa. "Mỹ" là ước mơ và cũng là mục tiêu của nam sinh từ khi còn học cấp hai. Tốt nghiệp THPT tại Manistee Catholic Central (Mỹ), Toàn tiếp tục theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Kế toán tại nước này.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng thời gian đầu đặt chân tới đây, Phương Toàn không tránh được những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, tiêu chí tuyển sinh... Trong đó, học phí là gánh nặng đối với gia đình ở Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những động lực giúp cậu càng quyết tâm và nỗ lực hơn. Trong suốt một năm theo học THPT tại Mỹ, nam sinh luôn duy trì điểm GPA, SAT tốt nhất để đạt yêu cầu đầu vào của trường và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện xã hội.

Bùi Phương Toàn đã tốt nghiệp THPT tại Manistee Catholic Central. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với nỗ lực không ngừng, Toàn chinh phục 5 trường đại học với 4 suất học bổng có tổng giá trị lên tới 300.000 USD. Sau đó, nam sinh tài năng liên tiếp đạt nhiều thành tích khác trong các môn học tại trường, nhận học bổng Michigan Competitive bởi thành tích SAT vượt trội. Gần đây, Toàn đã xuất sắc giành suất thực tập tại KPMG - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Phương Toàn chia sẻ, để có được ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự động viên từ gia đình, bạn bè, cậu còn cần có sự đồng hành, chỉ dẫn và những lời khuyên trong việc định hướng nghề nghiệp từ đội ngũ tư vấn của Trung tâm du học EduPath trong suốt quá trình học tập tại Mỹ.

