1952

Theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS Lương Định Của từ Nhật Bản về Việt Nam, chọn đồng ruộng làm phòng thí nghiệm, tạo ra hàng loạt giống lúa và cây trồng phù hợp với điều kiện Việt Nam, từ Nông nghiệp I, Chiêm 314 đến NN75-1, NN75-5... Các giống "mang tên bác sĩ Của" nhanh chóng giúp nông dân tăng năng suất và cải thiện đời sống.

Trong giai đoạn từ 1952 - 1975, những công trình và phương pháp do ông đề xuất góp phần đưa năng suất lúa gạo Việt Nam tăng nhanh, vượt tốc độ bình quân của thế giới cùng thời kỳ.