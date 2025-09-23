Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương ra Nghị quyết thành lập Ban giao thông chuyên môn. Ngày 15/8 được lấy làm ngày truyền thống của ngành bưu điện.
Tháng 11/1946, GS.VS Trần Đại Nghĩa và cộng sự bắt tay nghiên cứu chế tạo đạn theo mẫu Bazoka của Mỹ. Sau này, Cục Quân giới tiếp tục sản xuất hàng loạt đạn Bazoka tầm xa tới 600 m và phạm vi sát thương 50 m.
Ngày 2/9/1946, Nha Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính đầu tiên của nước Việt Nam độc lập - biểu tượng chủ quyền quốc gia, theo sắc lệnh ngày 27/8/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS Lương Định Của từ Nhật Bản về Việt Nam, chọn đồng ruộng làm phòng thí nghiệm, tạo ra hàng loạt giống lúa và cây trồng phù hợp với điều kiện Việt Nam, từ Nông nghiệp I, Chiêm 314 đến NN75-1, NN75-5... Các giống "mang tên bác sĩ Của" nhanh chóng giúp nông dân tăng năng suất và cải thiện đời sống.
Trong giai đoạn từ 1952 - 1975, những công trình và phương pháp do ông đề xuất góp phần đưa năng suất lúa gạo Việt Nam tăng nhanh, vượt tốc độ bình quân của thế giới cùng thời kỳ.
Nha Bưu điện Vô tuyến điện Việt Nam được đổi tên thành Tổng cục Bưu điện Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông Bưu điện.
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 016-SL thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước, tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ngày nay.
Đến năm 1965, Ủy ban này phân thành Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước (UBKHKTNN) và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Cơ xưởng Bưu điện Trung ương phát triển thành Nhà máy Bưu điện với 1.000 công nhân. Giai đoạn 1961-1964, các cơ sở công nghiệp đã cung cấp gần 10.000 máy điện thoại, 2.000 tổng đài, 800 máy tăng âm, 16.200 máy thu bán dẫn...