Toàn bộ những thiết kế trên được Peugeot kỳ vọng sẽ khơi dậy cảm xúc khi cầm lái, thông qua ba yếu tố nghe, nhìn và chạm. Năm 2017, ngôn ngữ thiết kế này đã nhận giải thưởng thiết kế Red Dot Design Award danh giá của ngành công nghiệp xe hơi. I-Cockpit là một trong những yếu tố tạo nên thành công doanh số cho các dòng xe thế hệ mới của Peugeot, từ sedan 508 đến bộ đôi SUV 5008 & 3008.

Mỗi mẫu xe đều có lợi thế riêng trong khả năng vận hành, dù cùng trang bị động cơ 1.6 THP công suất 165 mã lực, sức kéo 245 Nm. Hộp số 6 cấp với công nghệ sang số nhanh Quickshif. 3008 có ưu điểm nhờ kích thước gọn gàng, dễ dàng xoay chuyển trong phố đông. 5008 mạnh ở kích thước thân xe lớn, cấu hình 7 chỗ ngồi, phù hợp những chuyến đi xa cho gia đình đông người.

Điểm nhấn cá tính trong vận hành của bộ đôi 3008 & 5008 là hai chế độ lái "Boost & Relax". Tại chế độ Boots, hệ thống đèn nội thất Ambient light sẽ tự động chuyển sang màu đỏ. Đồng thời, xe sẽ kích hoạt chế độ gia cường âm thanh động cơ, giúp người lái tăng cảm giác phấn khích như đang cầm lái một mẫu xe thể thao. Với chế độ Relax, đèn nội thất chuyển sang màu xanh dịu mắt, âm thanh động cơ được giảm thiểu tối đa nhằm mang đến không gian yên tĩnh. Ở vị trí người lái, 5008 có tính năng massage thư giãn với 5 chế độ, ba cường độ khác nhau.

Bên cạnh những chi tiết mang đậm dấu ấn, hai mẫu xe Pháp còn được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái có tính ứng dụng cao, phù hợp với đặc thù giao thông của Việt Nam như: hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù... Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ khung gầm thế hệ mới EMP2, kết cấu thép tấm với cường độ cứng cao, tối ưu trọng lượng. Các tính năng an toàn khác gồm: hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ lái nâng cao, nhận diện biển báo giới hạn tốc độ... Cả hai mẫu xe đều nhận xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất từ Euro NCAP và được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm có giới hạn km.