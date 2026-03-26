Ngay từ những ngày đầu thành lập, Agribank xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển. Ngân hàng đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một trong những rào cản lớn của người dân nông thôn là khoảng cách địa lý và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân vùng sâu, vùng xa, từ năm 2017, Agribank triển khai Đề án điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại 68 chi nhánh trên toàn quốc. Mô hình này trở thành một kênh dẫn vốn hiệu quả, giúp người dân ở những khu vực khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng có thêm điều kiện vay vốn, giao dịch và phát triển sản xuất. Song song, Agribank phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai mạng lưới khoảng 70.000 tổ vay vốn với gần 1,4 triệu thành viên, hỗ trợ tuyên truyền chính sách tín dụng, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất và giám sát việc sử dụng vốn vay của người dân. Nhờ cơ chế cộng đồng này, tỷ lệ nợ xấu qua kênh này luôn được duy trì ở mức thấp, khoảng 0,3%. Sau nhiều năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới, Agribank đã cung cấp dịch vụ tín dụng tại 100% số xã trên cả nước. Tính đến nay, tổng doanh số cho vay lũy kế của chương trình đạt hàng triệu tỷ đồng, phục vụ trên 2 triệu khách hàng. Trong chương trình giảm nghèo, nguồn vốn từ Agribank đã giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều địa phương.

Bên cạnh sứ mệnh "xóa đói giảm nghèo", những năm gần đây, Agribank mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và chương trình OCOP, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Để giảm thiểu rủi ro môi trường và hướng dòng tín dụng vào các lĩnh vực bền vững, Agribank thiết lập cơ chế sàng lọc nghiêm ngặt thông qua danh mục ngành nghề loại trừ. Ngân hàng từ chối cấp vốn cho các hoạt động gây hại môi trường như buôn bán chất thải nguy hại hay phá hủy khu bảo tồn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực rủi ro cao như phá dỡ tàu biển, khai thác amiăng... Trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết Net Zero, Agribank dành ít nhất 30.000 tỷ đồng hỗ trợ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến tháng 6/2025, ngân hàng đã giải ngân hơn 380 tỷ đồng, giúp nông dân chuyển đổi mô hình canh tác bền vững. Ngoài tín dụng, ngân hàng còn triển khai bảo hiểm nông nghiệp thông qua Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank (ABIC). Sản phẩm bảo hiểm thiệt hại cây lúa được thiết kế với sự hợp tác của tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re, giúp nông dân giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ở cấp độ cá nhân và hộ sản xuất, Agribank triển khai gói tín dụng xanh quy mô 10.000 tỷ đồng, với lãi suất từ 3,5% mỗi năm, hỗ trợ các dự án sản xuất thân thiện môi trường như nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch hay sản phẩm sinh thái. Bên cạnh các chương trình tín dụng, Agribank còn hợp tác với nhiều tổ chức tài chính quốc tế triển khai các dự án xanh trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, quản lý rủi ro thiên tai, cấp nước sạch nông thôn và thích ứng biến đổi khí hậu. Các dự án này góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nông nghiệp trước biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân ở nhiều vùng khó khăn. Ngoài "tam nông", Agribank dành khoảng 40% dư nợ cho năng lượng tái tạo, công nghiệp, hạ tầng, tiêu dùng và dịch vụ. Năm 2025, ngân hàng dành 80.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn và 60.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số. Đặc biệt, đầu năm 2026, Agribank đã ký hợp đồng tài trợ 15.453 tỷ đồng để thực hiện "siêu dự án" Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ngoài ra, ngân hàng và Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam (đơn vị thành viên Tập đoàn Amaccao) đã ký hợp đồng tín dụng triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn, Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng. Từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đến công trình xử lý chất thải phát điện, Agribank đang từng bước hiện thực hóa định hướng tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động cấp tín dụng, qua đó vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Để duy trì vị thế dẫn đầu, Agribank đã thực hiện cuộc cách mạng tự thân, đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số và "xanh hóa" vận hành, đưa ESG vào quản trị. Ngân hàng thành lập 19 Ban triển khai giải pháp cùng các Tổ triển khai chuyên biệt để tập trung nhân sự nghiên cứu, thực hiện 51 nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin và Kế hoạch Chuyển đổi số tại Agribank. Mỗi năm, hệ thống ghi nhận hàng chục triệu triệu giao dịch mỗi ngày, trong đó khoảng 95% thực hiện trên kênh số. Từ những "ngân hàng thu nhỏ" Agribank Digital tại vùng sâu vùng xa đến giải pháp Soft POS cho tiểu thương, công nghệ đã trở thành "cánh tay nối dài" đưa tài chính hiện đại đến tận bản làng, xóa nhòa khoảng cách vùng miền. Hệ sinh thái số cũng góp phần hiện đại hóa quy trình cấp tín dụng. Các nền tảng như Agribank E-Mobile Banking, thẻ thấu chi nông nghiệp và hệ thống điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh công nghệ, yếu tố con người được xem là "chìa khóa" cho sự phát triển bền vững. Agribank chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ về thẩm định dự án xanh và quản trị rủi ro môi trường - xã hội (ESG), giúp nâng cao năng lực tư vấn cho khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững. Song song với đó, ngân hàng triển khai chương trình "xanh hóa" hoạt động nội bộ giai đoạn 2025-2026, áp dụng văn phòng không giấy tờ, lưu trữ điện tử, chữ ký số và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại trụ sở. Agribank cũng từng bước thực hiện lộ trình giao thông xanh, sử dụng xe bus đưa đón nhân viên và chuyển đổi dần sang phương tiện thân thiện môi trường. Sự kết hợp giữa chuyển đổi số và vận hành xanh đang tạo nền tảng để Agribank nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về ngân hàng bền vững.

Là ngân hàng thương mại duy nhất có mặt tại 9/13 huyện đảo và sở hữu khoảng 70.000 tổ vay vốn cùng đội xe giao dịch lưu động xuyên suốt các vùng chiêm trũng, đại ngàn, Agribank đã biến những rào cản địa lý thành sự kết nối, đưa dòng vốn và dịch vụ số đến tận tay người dân ở những nơi khó khăn nhất. "Với Agribank, quy mô mạng lưới không chỉ là những con số cơ học, đó là cam kết về sự công bằng trong tiếp cận tài chính, không để ai bị bỏ lại phía sau", đại diện ngân hàng chia sẻ. Nhiều năm qua, Agribank hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ bằng những hành động thiết thực. Trong giai đoạn 2021-2025, ngân hàng đã dành 3.800 tỷ đồng để miễn, giảm lãi vay, tiếp sức cho gần 55.000 khách hàng vượt qua những biến động của nền kinh tế.

Đặc biệt, để người thu nhập thấp không bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu thiết yếu về nhà ở, Agribank đã triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội. Đây là điểm tựa quan trọng giúp hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn hộ vào năm 2030, mang lại cơ hội an cư cho hàng triệu người lao động và thúc đẩy phát triển bền vững từ đô thị đến nông thôn. Sứ mệnh vì cộng đồng của Agribank còn được đo đếm bằng những nguồn lực khổng lồ dành cho an sinh xã hội. Giai đoạn 2020-2025, ngân hàng đã đóng góp hơn 2.650 tỷ đồng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa nhà tạm và hỗ trợ biển đảo quê hương. Riêng năm 2025, nguồn lực an sinh gần 700 tỷ đồng, tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện: 140 tỷ đồng cho giáo dục, 110 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, 100 tỷ đồng khắc phục thiên tai và 34 tỷ đồng đầu tư hạ tầng y tế.

Sau gần 4 thập kỷ hoạt động, Agribank hiện phục vụ hơn 23 triệu khách hàng, với tổng tài sản vượt 2,6 triệu tỷ đồng và dư nợ nền kinh tế tiệm cận con số 2 triệu tỷ đồng, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông và là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Bước vào giai đoạn mới, Agribank tiếp tục định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đồng hành cùng quá trình chuyển dịch của nền kinh tế và sự phát triển của khu vực "tam nông".