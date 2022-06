Hạnh phúc vì còn được báo hiếu bố mẹ

Trong lúc ngồi chờ chuyến bay muộn, tôi đọc được bài: "Các anh chị không đồng ý gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ", xin chia sẻ chuyện của tôi.

Tôi 32 tuổi, là con thứ ba trong một gia đình thuần nông có bốn anh chị em. Mẹ tôi hiền nhưng nhu nhược, bố tốt tính mà lại gia trưởng và có chút máu đỏ đen, kinh tế gia đình lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Những năm tháng đại học, tôi đi làm thêm và được chị gái ra trường trước hỗ trợ. Ra trường, tôi lao vào làm việc, lo trả khoản nợ học phí thời sinh viên, rồi chia ra khoản nào chi tiêu cá nhân, khoản nào gửi bố mẹ. Tôi thực sự không quan tâm mọi người gửi bao nhiêu, mình cứ thấy vui và hạnh phúc khi gửi là được.

Em gái hay chị gái cưới, ngoài vàng tôi chuẩn bị cho riêng chị em thì còn lo luôn phần vàng để mẹ cho chị và em gái. Tôi nghĩ, bố mẹ đẻ ra, nuôi chúng tôi trưởng thành đã là quá vĩ đại rồi, không cho ngược lại thì thôi chứ đòi hỏi thêm làm gì. Đám cưới tôi, ngoài phần vàng tôi chuẩn bị cho mẹ còn đưa em gái và anh trai mượn để trao cho tôi, bởi lúc đó thấy họ chưa có tiền. Bố mẹ chồng cho bao nhiêu tôi cũng khéo léo trả lại, ông bà cũng làm nông như bố mẹ tôi, đã nuôi được người con trai tuyệt vời như chồng tôi rồi, tôi mang ơn còn chưa trả được, ai đời lấy con trai họ rồi lại lấy thêm vàng nữa.

>> Bố mẹ hết lòng giúp đỡ mà hai chị tôi không biết ơn

Tâm lý vui vẻ, đầu óc thoải mái tôi thấy càng kiếm tiền dễ. Có tiền, ngoài phần tôi giữ lại để đầu tư thì ưu tiên làm các việc như xây nhà cho bà nội. Khi bà mất, chú út bán cả đất lẫn nhà, tôi mua lại đất sát đó xây nhà thờ bà nội. Bà tôi có tám người con, bốn trai bốn gái. Bố tôi là thứ bảy, ai cũng tị nạnh nhau nên tôi làm luôn cho nhanh, chẳng cần là cháu đích tôn hay gì hết. Làm nhà ở đến nhà thờ cho bà mà chú bác, anh chị em họ có ai hỏi han gì đâu. Tôi bỏ tiền, bố bỏ sức, thế là vui vẻ. Khi lo cho bà nội xong, tiền lại cứ vào túi tôi.

Tôi lại dùng tiền kiếm được xây cái nhà to nhất xã cho bố mẹ ở, xây xong còn thiếu 500 triệu đồng cũng vui vẻ, nghĩ bản thân sẽ tiếp tục kiếm lại được. Nhiều người vô duyên lắm, hỏi tôi xây cái nhà to vậy sao không kêu anh chị em góp vào, hoặc hỏi anh chị em không góp gì sao? Tôi trả lời luôn, nhà này xây cho bố mẹ, không ai bắt buộc hết, bản thân vui vì làm điều đó, chứ anh chị đã muốn đâu, lấy lý do gì mà bắt họ góp vào để chiều niềm vui của mình. Điều đến giờ tôi áy náy là bà ngoại mất khi tôi chưa có gì, vì thế sẽ cố bù đắp cho mẹ.

Đọc tới đây chắc có người sẽ thắc mắc tôi làm gì có tiền, người lại nghĩ chắc tôi kể xạo cho vui. Xin chia sẻ hành trình kiếm tiền của tôi. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ở một trường top tại TP HCM. Ra trường, tôi dành ba năm rưỡi trải qua các vị trí như kế toán, trợ lý kiểm toán, trợ lý tài chính cho các công ty kiểm toán và tập đoàn đa quốc gia. Sau đó tôi nghỉ làm và xin vào một công ty môi giới chuyên bán sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, muốn làm giàu thì phải tiếp cận xem người giàu họ kiếm tiền như thế nào.

>> Báo hiếu bố mẹ như thế nào khi tôi chưa thành đạt

Từ đó, tôi khai thác và tiếp cận những khách hàng siêu giàu và siêu dễ thương. Sau 10 tháng làm môi giới, tôi phát hiện phần lớn khách hàng đầu tư đều ở xa, họ không có thời gian quản lý bất động sản nghĩ dưỡng đã mua. Tận dụng cơ hội này, tôi nghỉ làm và nhận vận hành, quản lý villa nghỉ dưỡng, ăn chia theo tỷ lệ với khách hàng. Tôi ra đúng thời điểm 2019 là du lịch bùng nổ nên vận hành tốt, dần dần tôi thuê lại của khách hàng luôn. Từ đó tôi có uy tín, được khách tin tưởng, giới thiệu bạn bè. Tiếng lành đồn xa, tôi vừa làm cho thuê lại vừa bán hàng, đầu tư đều hiệu quả.

Tôi chia làm nhiều mảng. Dịch bệnh xảy ra, ngoài mảng cho thuê đứng im, các khoản đầu tư và môi giới đều kiếm tiền khá. Khách hàng của tôi đa số là trung niên, tiếp cận với họ nhiều tôi phát hiện ra một điều khiến nhiều người trong số họ day dứt đó là khi còn trẻ mải mê kiếm tiền, tích lũy, lo cho con cái, lúc giàu có lên rồi ngoảnh lại thì ba mẹ không còn. Giờ có muốn được báo hiếu cũng khó, họ khuyên tôi nên biết ưu tiên làm gì trước để sau này không phải canh cánh trong lòng.

Có một cô khách hàng tâm sự, dù theo đạo nào, thờ ai, báo hiếu cũng là việc quan trọng nhất. Khi đã làm điều gì đó cho bố mẹ, ông bà, tự dưng phước phần sẽ đến. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, tôi chi ra 50% tiền kiếm được để làm những việc trên vì sợ nếu mải mê kiếm tiền, khi có tiền mà bố mẹ không còn lại day dứt khôn nguôi. Giờ mọi việc tôi gần lo xong, bản thân chưa giàu nhưng có thể tự tin nói mình đã làm được nhiều việc mà nhiều người ước cũng không làm được.

Vợ chồng tôi còn nợ bố mẹ chồng một căn nhà nữa. Xong nhà tôi sẽ tập trung vào việc sinh những đứa con và nuôi dưỡng chúng trở thành những con người thật tính, chân thành, tử tế. Tất các các việc trên tôi đều làm trước khi lấy chồng, anh luôn ủng hộ và cảm thấy hãnh diện khi tôi làm được như vậy. Xin nói thêm, chúng tôi vẫn ở nhà thuê.

Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc