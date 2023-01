Hành khách được khuyến cáo đến sân bay sớm

Do an ninh thắt chặt, hành khách được khuyến cáo đến sân bay trước 2 giờ với chuyến quốc nội, 3 giờ với chuyến quốc tế để tránh bị trễ chuyến.

Ngày 14/1, ông Phạm Văn Tuệ, Phó đội trưởng An ninh soi chiếu quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, cho biết hành khách không thể đến trước thời điểm máy bay cất cánh 40 phút như dịp thấp điểm. Hiện sân bay Nội Bài đã tăng cường an ninh hàng không cấp độ 1, lực lượng an ninh sẽ được bố trí nhiều hơn, kiểm soát chặt hơn khâu soi chiếu hàng hóa và hành khách để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Để tránh trường hợp bị trục trặc giấy tờ sẽ không được lên máy bay, ông Tuệ nhắc hành khách chuẩn bị đủ giấy tờ hợp lệ, kiểm tra căn cước công dân đề phòng hết hạn, chuẩn bị giấy tờ cho trẻ em trên 14 tuổi do không còn được sử dụng giấy khai sinh.

Ông cũng khuyến cáo hành khách đã làm thủ tục online nên in thẻ ra giấy hoặc lưu trên nhiều điện thoại nếu đi theo nhóm để không gây ùn tắc khi kiểm tra an ninh. Thực tế có tình huống hành khách đi theo nhóm làm thủ tục ở nhà nhưng chỉ lưu thẻ lên máy bay trên một điện thoại, nhân viên an ninh phải tìm thẻ của từng người trên một điện thoại rất mất thời gian.

Hành khách kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi lên máy bay tại Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó giám đốc sân bay Nội Bài, dự kiến khách nội địa ngày cao điểm đạt khoảng 80.000 với 400 chuyến bay, khách quốc tế đạt khoảng 22.000 lượt với 160 chuyến bay, tăng khoảng 30% so với ngày thường và tăng 10% so với Tết 2020 (trước dịch Covid-19).

Sân bay sẽ mở toàn bộ quầy thủ tục và chuẩn bị một số quầy dự phòng cho các hãng bay sử dụng khi tăng chuyến; sử dụng công nghệ thông tin để tính toán khung giờ cao điểm của từng khu vực, từ đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp. Cán bộ nhân viên trực điều hành 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Tại khu vực sân đỗ, đơn vị mở tối đa các làn thu phí, lực lượng công an ứng trực điều tiết giao thông. Các đơn vị taxi đã ký cam kết đảm bảo phương tiện vận chuyển hành khách liên tục, nhất là phục vụ các chuyến bay đêm. Lực lượng an ninh cũng phối hợp với công an tổ chức tuần tra, ngăn chặn tài xế taxi dù khai thác khách trái phép và xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định.

Hành khách đi lại tăng cao ở sân bay Nội Bài Khách đến sân bay Nội Bài tăng dịp cận Tết nguyên đán. Video: Văn Lộc

Dịp cao điểm Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình tăng thời gian hoạt động của xe buýt đi/đến các cảng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm; đồng thời yêu cầu các đơn vị taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng phương tiện đến sân bay để phục vụ khách, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm.

Cục cũng yêu cầu các tỉnh bố trí lực lượng tăng cường duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, xử lý nghiêm tình trạng xe dù lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định.

Anh Duy