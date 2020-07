Hành khách đi máy bay tăng mạnh

Các hãng hàng không đã mở rộng mạng, tăng tần suất nhiều đường bay nên lượng hành khách trong một tuần tăng 27% so với cùng thời gian năm trước.

Tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất những ngày này, hành khách luôn xếp hàng dài tại các quầy check in cũng như kios làm thủ tục tự động. Đại diện Cục Hàng không cho hay, từ 13 đến 20/7, các hãng hàng không đã thực hiện hơn 5.900 chuyến bay, tăng 21% so với cùng thời gian năm trước; lượng khách vận chuyển khoảng 1,1 triệu người, tăng 27%. Hệ số sử dụng ghế trung bình trên các chuyến bay đều đạt từ 85 đến 90%.

Theo các hãng hàng không, lượng khách nhiều lên do nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè; lý do khác là các hãng đã mở mới một số đường bay ngách và tăng tần suất trên toàn mạng nội địa.

Hiện các hãng khai thác hơn 70 đường bay nội địa, tăng gần 30 đường bay so với năm trước. Nhiều đường bay nối các địa phương được mở mới như Hải Phòng đi Đà Lạt, Phú Quốc, Cần Thơ; từ Vinh đi Phú Quốc, Cần Thơ; Thanh Hoá đi Phú Quốc, Đà Nẵng...

Riêng Vietnam Airlines khai thác 400 đến 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng gần 10% so với nửa đầu tháng 7. Hãng này đã mở 22 đường bay mới từ đầu hè, thay thế máy bay thân rộng để tăng gấp 2 lần số chỗ so với tàu thân hẹp Airbus A321 tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất do bị hạn chế tần suất cất hạ cánh.

Hành khách ngồi kín sảnh chờ sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Thành.

Mặc dù lượng hành khách đi lại tăng cao song tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy chuyến đã giảm so với đầu tháng 7. Tuần qua, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) của các hãng hàng không Việt Nam đạt trung bình 85%, trong đó ngày thấp nhất là 80% và cao nhất là 90%.

Trong tuần đầu tháng 7, khi bắt đầu sửa chữa đường băng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, tình trạng ùn tắc đã diễn ra trên đường lăn các sân bay này tại nhiều khung giờ. Chỉ số đúng giờ của các hãng hàng không khi đó chỉ đạt 50-60%.

Do lượng khách tăng cao trong cao điểm hè, các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách theo dõi chặt chẽ thông tin liên quan, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục. Bên cạnh đó, hành khách tăng cường sử dụng các hình thức tự làm thủ tục chuyến bay như check in trực tuyến, qua điện thoại hay tại các kios tự động ở sân bay.

Đoàn Loan