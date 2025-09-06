Hàng xôi xoài gần 100 năm tuổi ở Bangkok

Thái LanK. Panich bán xôi xoài, món tráng miệng được yêu thích nhất Thái Lan, từ năm 1927 và đã trải qua ba đời.

Mỗi ngày, bà Panee Chiabchalard, 80 tuổi, đến K. Panich khi trời vẫn còn chưa mờ sáng. Như thói quen suốt hơn 50 năm qua, bà ăn nhẹ, uống cà phê, sau đó khoảng 5h bắt đầu đồ xôi, làm nước cốt dừa tươi cho xôi xoài - món tráng miệng nổi tiếng của Thái Lan, cũng là đặc trưng của cửa hàng. Bà làm việc đến khoảng 10h, có hôm quá trưa nếu quán đắt hàng.

Cửa hàng nhỏ K. Panich đã mở gần 100 năm qua. Ảnh: Michelin

Một chiếc máy dùng để trộn nguyên liệu gồm đường, muối và nhiều thứ khác. Tất cả đều cân để có độ chính xác tuyệt đối, thay vì đong bằng bát, cốc hay ước lượng bằng mắt. Nguyên liệu được nhập từ nguồn tin cậy suốt hàng chục năm qua. Công thức gia đình cho món xôi xoài được giữ kín. Bà vẫn dùng cây gỗ để trộn nước dừa thủ công, trước khi máy hoàn tất quá trình.

Xôi của K. Panich có thể để ở nhiệt độ phòng ba ngày không hỏng, dù không có chất bảo quản. "Chúng tôi sử dụng nguyên liệu chất lượng cao nhất và chú trọng khâu vệ sinh trong quá trình chế biến", bà Panee nói.

Xôi của cửa hàng có thể đắt hơn nơi khác, nhưng là do tất cả nguyên liệu chất lượng nhất. Một suất xôi xoài giá 125 baht (khoảng 100.000 đồng). Các món ăn phổ biến khác bao gồm xôi với bánh flan Thái truyền thống giá 65 baht một hộp 6 chiếc (55.000 đồng), xôi với cá khô ngọt và xôi với tôm tẩm gia vị giá 50 baht một hộp (42.000 đồng).

Sạp xoài tươi ngay trước cửa cũng do gia đình bà Panee bán. Một cân xoài tươi giá 230 baht (gần 200.000 đồng).

Bố mẹ chồng bà Panee, Kab và Sarapee Chiabchalard, mở K. Panich vào năm 1927. Các công thức ban đầu được bà Sarapee học từ Li Khamamporn, người dì từng là đầu bếp trong cung điện Hoàng gia Thái Lan dưới triều đại Vua Rama V và Vua Rama VI.

Khi bà Paneehơn 20 tuổi, đang làm giáo viên thì được yêu cầu tiếp quản cửa hàng. Ban đầu bà không hào hứng, nhưng mẹ chồng nói nếu không nhận thì thật đáng tiếc bởi họ đã "gây dựng được danh tiếng và cần truyền lại kinh nghiệm cũng như kiến thức cho thế hệ nối tiếp", bà Panee kể.

Đến nay, bà Panee luôn kiên định với truyền thống lâu đời và tầm quan trọng của việc sẵn sàng phục vụ khách hàng. Đó là những giá trị bà truyền lại cho thế hệ sở hữu thứ ba của K. Panich. Bà dạy các con cách làm xôi từ khi còn nhỏ và con gái bà cũng đang điều hành việc kinh doanh cùng mẹ.

Năm năm nữa khi nghỉ hưu ở tuổi 60, có thể tôi sẽ "gánh trách nhiệm ở cửa hàng", Anchalee, con gái lớn của bà Panee, hiện là giảng viên ngành y tế tại Đại học Chulalongkorn, chia sẻ.

Panee cho hay con gái bà vẫn còn nhiều thứ phải học, nhưng đã sẵn sàng khoảng 70%. Quả thực có rất nhiều điều phải học, từ việc đảm bảo cơm dừa đạt độ chín tối ưu, tạo ra nước cốt dừa và sữa dừa ngọt, thơm, đến việc đảm bảo gạo nếp nhập từ Chiang Rai không bị lẫn với gạo thường.

Có nhiều gia đình trải qua ba thế hệ mua xôi xoài ở K. Panich. Khi mùa xoài kết thúc vào tháng sáu, khách hàng vẫn có thể thưởng thức nhiều món tráng miệng Thái Lan truyền thống, tất cả đều được làm tại chỗ theo công thức riêng của gia đình, gồm kẹo sữa kiểu Thái, xôi nhân chuối, bánh flan dừa bốn lớp và bánh chuối hấp.

Bà Panee và con gái Anchalee ngồi dưới chân dung của những người sáng lập K. Panich, Kab và Sarapee Chiabchalard.

Dòng khách đều đặn ghé thăm cửa hàng nhỏ của bà Panee mỗi ngày, có người xách theo những túi lớn, người khác dừng lại để thưởng thức nhanh bên lề đường. Người Thái Lan và khách du lịch chia sẻ sự trân trọng với sản phẩm truyền thống của gia đình. Sự tận tâm của bà với món ăn "quốc hồn quốc túy" có thể còn kéo dài mãi.

Trên diễn đàn du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor, nhiều người đánh giá đây là hàng xôi xoài ngon nhất Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng "bình thường" và phần ăn hơi ít so với một vài nơi khác. Địa chỉ: 431 433 Thanon Tanao, Khwaeng Sao Chingcha, Khet Phra Nakhon, Bangkok.

Tâm Anh (theo Michelin Guide, Tripadvisor)