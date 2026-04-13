Hãng xe Trung Quốc một năm ra mắt 200 bản cập nhật phần mềm

Số lần ra mắt các bản cập nhật phần mềm OTA của BYD gấp nhiều lần những đối thủ từ Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản.

Trước đây, các phương tiện chỉ nhận được những thay đổi nhỏ, thường là thông qua việc nâng cấp ngoại hình và thậm chí có thể vài năm sau khi được giới thiệu. Công nghệ OTA đã phá vỡ mô hình này và cho phép chu kỳ cải tiến liên tục để giữ cho các phương tiện được cập nhật trong suốt vòng đời của chúng theo cách tương tự điện thoại thông minh.

BYD dẫn đầu sự thay đổi này với chiến lược cập nhật phần mềm chủ động. Theo Nikkei Asia, năm 2025, hãng phát hành khoảng 200 bản cập nhật phần mềm cho các thương hiệu Ocean và Dynasty.

Vào giữa tháng 2, BYD phát hành bản cập nhật OTA thứ tư cho mẫu sedan Han L, một trong những mẫu xe chủ lực của gia đình Dynasty, ra mắt lần đầu vào tháng 4/2025. Bản nâng cấp giới thiệu hệ thống hỗ trợ lái xe được cải tiến và điều khiển hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện khả năng nhận thức và ra quyết định trong các tình huống lái xe phức tạp.

Bản cập nhật phần mềm mới nhất được BYD phát hành cho mẫu Han L. Ảnh: BYD

Các tính năng mới sẽ mất khoảng hai giờ để cài đặt và người dùng có thể sử dụng các tính năng mới mà không cần đến đại lý ôtô.

Các thương hiệu khác như Aito, sản phẩm của Huawei và Seres, và các công ty khởi nghiệp như Leapmotor cũng ngày càng tích cực hơn trong việc cập nhật phần mềm OTA. Ngược lại, Tesla chỉ có 16 bản cập nhật OTA vào năm 2025. Toyota và Volkswagen cũng không khá hơn, với lần lượt 8 và 5 bản cập nhật.

Nissan, với mẫu xe điện N7 mới, đã tung ra bản cập nhật đầu tiên chỉ hai tháng sau khi ra mắt, mở khóa các ứng dụng mới và khả năng nhận dạng giọng nói xa hơn.

Tuy nhiên, N7 không phải là sản phẩm hoàn toàn mới của Nissan, mà là dự án hợp tác với Dongfeng, được xây dựng trên nền tảng eπ 007 của đối tác Trung Quốc.

Tốc độ phát triển nhanh chóng của BYD có thể được giải thích bởi mô hình phát triển tích hợp theo chiều dọc, tức là BYD tự thiết kế chất bán dẫn, hệ điều hành và phần cứng. Sự kiểm soát này cho phép hãng cập nhật sản phẩm với tốc độ cao và hiệu quả mà không làm thay đổi trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, cập nhật OTA có chi phí kinh tế. Đó không chỉ là chi phí phát sinh trong việc phát triển và triển khai mỗi bản cập nhật. Việc kéo dài tính ứng dụng công nghệ của một chiếc xe có thể làm tăng giá trị bán lại và giảm thiểu việc phải thiết kế lại hoàn toàn mẫu xe, nhưng công nghệ OTA rất khó thương mại hóa.

Tại Trung Quốc, các bản cập nhật thường miễn phí, điều này loại bỏ cơ hội tăng lợi nhuận cho công ty. Thay vào đó, các giải pháp dựa trên đăng ký tương tự Tesla đang được ngành công nghiệp xem xét. XPeng đang cân nhắc các cấp độ lái tự động tiên tiến hơn, đặc biệt là công nghệ cấp độ 4, có thể được tiếp thị như một dịch vụ bổ sung. Điều này sẽ phản ánh chiến lược mà Tesla đã sử dụng với dịch vụ đăng ký Full Self-Driving (FSD) tại Bắc Mỹ.

Mỹ Anh