Hãng xe Trung Quốc làm động cơ hybrid tiết kiệm nhất thế giới

Hãng Chery ra mắt động cơ xăng có hiệu suất nhiệt 48%, cao hơn 4% so với động cơ trên Toyota Prius.

Vào giữa năm 2024, BYD và Geely đồng loạt công bố mẫu động cơ hybrid sạc điện (PHEV) có hiệu suất nhiệt lần lượt 46,06% và 46,1%. Tuy nhiên mới đây, hãng xe đồng hương Chery tung ra một động cơ xăng mới có hiệu suất nhiệt lên đến 48%, hứa hẹn sẽ đạt mức tiết kiệm nhiên liệu chưa từng có.

Chery cho biết động cơ mới sẽ có những cải tiến như tỷ số giãn nở lên tới 26:1. Bởi đây là động cơ chu trình Miller, vì vậy tỷ số nén không cao ngất ngưởng như tỷ số giãn nở, nhưng chính mức giãn nở lớn là minh chứng cho hiệu suất cao của động cơ. Bất cứ khi nào động cơ có thể giãn nở nhiều hơn mức nén, đó là điều rất khó đạt được.

Động cơ mới đạt hiệu suất nhiệt 48% của Chery. Ảnh: Chery

Để giúp động cơ tăng hiệu suất, Chery đã nghiên cứu để động cơ hoạt động với tỷ lệ tuần hoàn khí thải 35%, tức gấp đôi so với động cơ xăng thông thường. Điều này cho phép động cơ hoạt động với ít oxy hơn, nhờ đó cần đốt cháy ít nhiên liệu hơn, tránh được tình trạng thiếu nhiên liệu.

Hãng xe Trung Quốc còn tuyên bố động cơ này có một cơ cấu gọi là ba liên kết hai đường cong (dual-curve triple-link mechanism). Dựa trên thiết kế hộp trục khuỷu lệch tâm, giới phân tích cho rằng hệ thống này tương tự với một thiết kế mà Honda từng thử nghiệm để đưa vào sản xuất. Cụ thể, cơ chế sử dụng một thanh liên kết gắn với trục khuỷu, cho phép động cơ thay đổi chiều dài của hành trính nén và giãn nở. Đây là cách động cơ đạt tỷ số giãn nở cao và tăng hiệu suất.

Hiệu suất nhiệt là khả năng chuyển toàn bộ năng lượng sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu thành công suất hữu ích thay vì thất thoát dưới dạng nhiệt, là yếu tố then chốt để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Chiếc Toyota Prius mới nhất sở hữu động cơ có hiệu suất nhiệt cao nhất thế giới, đạt mức lý thuyết là 44%. Vì vậy hơn 4% của Chery là con số đáng kể.

Phiên bản trước của động cơ này gọi là hệ thống siêu hybrid (Super Hybrid System) đã đưa vào sản xuất. Theo công bố của hãng, động cơ đạt hiệu suất nhiệt 44,5%. Khi lắp trên mẫu SUV cỡ lớn, hệ thống tạo ra công suất 201 mã lực và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 1,4 lít/100 km theo chu kỳ lái xe châu Âu mới (NEDC). Vì vậy động cơ mới được cho vượt trội hơn vì sở hữu hàng loạt công nghệ hoàn toàn mới mà phiên bản cũ không có.

Các môtơ trong hệ thống có hiệu suất cơ học lên đến 98% nhằm tận dụng tối đa năng lượng sinh ra từ động cơ xăng. Hai môtơ được tích hợp vào hộp số của xe. Ngoài ra Chery cũng công bố các khối pin mới có mật độ năng lượng đạt 600 Wh/kg, cao gấp hơn hai lần so với pin Tesla đang sử dụng.

Hiện vẫn chưa có thông tin khi nào động cơ mới của Chery được thương mại hóa, nhưng hãng đang có tham vọng ứng dụng trên quy mô rộng rãi nhất có thể.

Minh Quân (theo Carbuzz)