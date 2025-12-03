BYD thả cây cọ lớn đè trúng chiếc YangWang ba lần, làm móp đường gờ nóc nhưng xe vẫn hoạt động bình thường.

YangWang U8 của BYD có thể xoay tròn tại chỗ như xe tăng, bơi dưới nước, đi ngang như cua, và sức mạnh hơn nhiều siêu xe. Giờ đây, U8 còn có khả năng sống sót sau những cú tấn công từ một cây lớn.

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc dàn dựng một bài kiểm tra độ bền theo phong cách điện ảnh: thả một cây cọ thẳng lên nóc xe U8L - phiên bản kéo dài của U8 - để chứng minh độ bền thực sự của chiếc SUV hạng sang cỡ lớn.

Các kỹ sư của BYD liên tục nâng cây lên vị trí thẳng đứng và cho nó rơi xuống nóc xe ba lần với khoảng cách tăng dần để khuếch đại lực. Theo YangWang, năng lượng tác động tối đa đạt tới 50,4 kJ.

Hãng xe Trung Quốc cho cây đè trúng ôtô thử độ bền Video: YangWang

Thanh giằng phía mép ngoài nóc xe bị móp ngày càng lớn sau mỗi cú va chạm, nhưng cửa tài xế vẫn mở được, kính không bị vỡ, hệ thống treo và bánh xe không bị sập. Trong video, chiếc SUV được khởi động lại và tiếp tục lăn bánh.

Màn trình diễn này là phần mới nhất trong chiến dịch PR đang diễn ra của U8L nhằm chứng minh đây là chiếc SUV hạng sang cứng cáp nhất mà Trung Quốc từng chế tạo.

Các màn trình diễn trước đó cho thấy chiếc xe xoay tròn tại chỗ nhờ hệ thống truyền động 4 môtơ và lướt trên mặt nước.

YangWang U8 - xe điện có thể bơi như thuyền giá 150.000 USD U8L bơi như thuyền. Video: YangWang

Tại Trung Quốc, YangWang U8 có giá từ 150.000 USD và bản U8L là từ 179.800 USD. Chiếc SUV thực tế là dòng xe EREV (xe hybrid hành trình mở rộng), có nghĩa một động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát cho pin. Trong trường hợp này là một động cơ 2.0 turbo hỗ trợ gói pin LFP 49,05 kWh.

Động cơ đốt trong kết hợp với 4 môtơ điện, với mỗi môtơ có công suất 299,1 mã lực, cho tổng công suất 1.197 mã lực và mô-men xoắn 1.280 Nm. Tốc độ tối đa 200 km/h với thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 3,6 giây.

Mỹ Anh (theo Sohu)