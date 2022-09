Hãng xe Nga Lada sắp ra mắt nhiều mẫu xe mới

Người đứng đầu AvtoVAZ nói rằng hãng có thể ra mắt loạt xe mới dưới thương hiệu Lada, thời kỳ hậu Renault.

Maxim Sokolov, giám đốc điều hành AvtoVAZ, hôm 7/9 nói rằng những đề xuất về các mẫu xe mới có thể được trình lên ban giám đốc hãng cuối tháng 9 này. Kế hoạch của hãng là sản xuất 500.000 xe mỗi năm, phần lớn từ nhà máy ở thành phố Togliatti, tỉnh Samara, Nga.

"Sau khi Renault rời đi vào tháng 5, hãng đã chững lại hơn hai tháng. Nhưng chúng tôi đã tạo ra những dây chuyền sản xuất, logistic mới và bảo vệ chuỗi cung ứng linh kiện cho việc sản xuất các mẫu xe bản tiêu chuẩn", Sokolov nói với Eastern Economic Forum.

Granta - xe bán chạy nhất tại Nga nhiều tháng qua. Ảnh: Lada

Trong tháng 8, doanh số của AvtoVAZ tăng 75% so với tháng 7. Thị trường ôtô Nga trong tháng 8 lại giảm 74,9% so với tháng 7, và giảm 62% so với cùng kỳ 2021, theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (AEB).

Cũng trong tháng 7 và 8, cũng như nhiều tháng trước đó, ôtô bán chạy nhất tại Nga đều là Lada Granta - mẫu xe cỡ nhỏ có giá khởi điểm chưa đến 11.000 USD.

Renault từng nắm phần lớn thị phần ở AvtoVAZ cuối những năm 2010, và đầu tư hàng tỷ euro vào việc hiện đại hóa nhà máy ở Nga. Nhưng hồi tháng 5 vừa qua, Renault đã chuyển giao tài sản tại Nga cho chính phủ Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây xuất phát từ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trước đó, hãng xe Pháp từng có kế hoạch kết hợp Lada và thương hiệu con là Dacia (Romania). Hai thương hiệu này có thể chia sẻ nền tảng CMF của Renault-Nissan, với mục tiêu tạo ra một triệu xe mỗi năm.

Hiện chưa rõ các mẫu xe Lada mới sẽ sử dụng nền tảng mới hay dựa trên các kết cấu hiện hành.

Mỹ Anh