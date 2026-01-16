Hãng xe Ấn Độ bị nghi làm giả video thử xe an toàn 5 sao

Tata Motors giải thích về sự nhầm lẫn trong video thử nghiệm va chạm của mẫu Punch mới, rằng đó là sơ suất của người biên tập.

Video thử nghiệm va chạm giữa Punch bản nâng cấp với một chiếc xe tải cỡ lớn đang lan truyền rộng rãi. Hãng sản xuất tự thực hiện thử nghiệm nhằm chứng minh độ an toàn đã được xếp hạng 5 sao của sản phẩm.

Nhưng video cũng gây ra một số nhầm lẫn và nghi ngờ về tính chân thực cho người xem. Trong một số khung hình sau va chạm, có thể thấy một vết lõm gần chắn bùn trước bên phía người lái. Chi tiết này lại không xuất hiện trong các khung hình khác khiến nhiều người nghĩ rằng hãng đã sử dụng hai chiếc xe khác nhau cho bài thử nghiệm.

Vị trí gần chắn bùn trước bên người lái khi va chạm không bị móp, nhưng lại xuất hiện sau đó. Ảnh: Tata

Trong thông báo chính thức, Tata xác nhận chỉ có một chiếc xe được sử dụng trong thử nghiệm va chạm. Một lỗi nhỏ trong khâu biên tập đã gây nhầm lẫn cho người xem. Sự không nhất quán rõ ràng về thiệt hại là do người biên tập video vô tình sắp xếp các đoạn clip sai thứ tự với phần bị móp trước phần còn nguyên vẹn. Công ty cho rằng đây là một sơ suất trong khâu biên tập.

Ngoài ra, vết móp không phải hậu quả của va chạm, mà chỉ xuất hiện trong quá trình kiểm tra sau va chạm, khi các kỹ sư cố gắng mở cửa xe để kiểm tra cabin.

Video thử nghiệm này được chia sẻ trực tuyến ngay sau khi Tata công bố xếp hạng 5 sao Bharat NCAP của mẫu Punch mới. Trong hầu hết các chương trình thử nghiệm va chạm, xe sẽ đâm vào các rào chắn được thiết kế đặc biệt (bằng kim loại hoặc bê tông cốt thép). Nhưng Tata còn đi xa hơn khi cho xe thử nghiệm đâm vào một chiếc xe thật và đã áp dụng với chiếc Sierra mới trước khi làm với mẫu Punch.

Hãng ôtô cho xe con đấu đầu xe tải dù đã xếp hạng an toàn 5 sao Video: Tata

Trong thông cáo, Tata cũng trấn an người mua về tiêu chuẩn an toàn của Punch mới. Vụ va chạm giữa ôtô và xe tải được thực hiện ở tốc độ 50 km/h. Khoang hành khách của Punch phiên bản nâng cấp vẫn không bị ảnh hưởng, và tất cả các cửa vẫn hoạt động bình thường. Cấu trúc cabin nguyên vẹn chứng tỏ độ bền vững và khả năng chịu va chạm của xe.

Nhà sản xuất ôtô cho biết, vụ va chạm này cho thấy Punch mới an toàn như thế nào trong điều kiện đường xá và giao thông thực tế. Bên cạnh kết cấu chắc chắn, các tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống giám sát áp suất lốp trang bị trên tất cả các phiên bản.

Mỹ Anh (theo Cartoq)