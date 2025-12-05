Hãng vận tải dùng 100% bus điện VinFast

Công ty vận tải Liên Ninh sử dụng 111 chiếc bus thuần điện, phục vụ trên 9 tuyến ở khu vực Hà Nội, loại bỏ xe dầu truyền thống trong tháng 12.

Toàn bộ các mẫu bus của Liên Ninh đều do VinFast cung cấp, gồm 26 xe cỡ lớn EB10, 72 xe cỡ trung EB8 và 13 xe cỡ nhỏ EB6. Các mẫu bus trên được hãng xe điện Việt Nam thiết kế sàn thấp, tối ưu cho người cao tuổi, trẻ em hoặc người khuyết tật.

Cả ba mẫu bus điện VinFast trang bị các tiện ích như: màn hình thông tin, hệ thống báo điểm dừng tự động, Wi-Fi, camera an ninh, công nghệ hỗ trợ lái, cảnh báo va chạm, giám sát làn đường. Để phục vụ đội bus thuần điện, doanh nghiệp này cũng lắp đặt hệ thống 40 trụ sạc tại các bãi đỗ, điểm cuối.

Đại diện thành phố Hà Nội và doanh nghiệp tại lễ bàn giao, vận hành các mẫu bus điện, hôm 4/12. Ảnh: Tuấn Vũ

Đại diện VinFast cho biết, toàn bộ các mẫu bus trên sẽ được bàn giao trong tháng 12, phục vụ trên 9 tuyến do Liên Ninh vận hành tại Hà Nội. Các tuyến bus này gồm: 08A (Long Biên - Đông Mỹ), 08B (Long Biên - Vạn Phúc, Thanh Trì), 09A (Trần Khánh Dư - Đại học Mỏ), 09B (Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình), 19 (Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển), 21A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa), 21B (Duyên Thái - Bến xe Mỹ Đình), 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ), 125 (Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu).

Ông Đoàn Văn Phan, Giám đốc công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh cho biết, việc chuyển đổi 100% bus điện là quyết định chiến lược của doanh nghiệp, đồng hành Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh. "Đây là cơ hội để doanh nghiệp xác lập chuẩn mực vận tải mới, sạch sẽ, an toàn và ổn định hơn", ông nói. "Chúng tôi cam kết theo đuổi chuyển đổi xanh trong định hướng phát triển lâu dài, đóng góp cho môi trường và chất lượng sống của người dân thủ đô".

Các mẫu bus điện VinFast do Liên Ninh vận hành tuyến cố định tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Tại sự kiện hôm 4/12, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn bị, đầu tư và chuyển đổi toàn bộ phương tiện sang bus điện. "Chúng tôi cũng đánh giá cao vai trò hỗ trợ của VinFast, V-Green và đối tác trong hệ sinh thái tập đoàn Vingroup trong quá trình chuyển đổi. Sự phối hợp trên sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp vận tải hành khách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh hệ thống giao công cộng của thủ đô", ông nói.

Quyết định chuyển đổi 100% đội xe sang bus điện của Liên Ninh đánh dấu bước tiến của ngành vận tải hành khách tại Hà Nội, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xanh hóa phương tiện công cộng. Ngoài VinBus và Liên Ninh sở hữu đội xe thuần điện, các doanh nghiệp lớn khác như Transerco, Bảo Yến, Newway, Xe điện Hà Nội... cũng từng bước đưa bus điện vào vận hành, thay thế dần các loại xe động cơ đốt trong truyền thống.

Quang Anh