Hãng Trung Quốc triệu hồi hơn 11.400 xe điện sau sự cố cháy giữa đường

Trung QuốcHãng Li Auto gọi về sửa chữa 11.411 chiếc MPV Mega sau vụ cháy xe vào tối 23/10 ở Thượng Hải.

Li Auto thông báo rằng đây là đợt triệu hồi chủ động sau sự cố tuần trước và gửi lời xin lỗi đến các chủ xe. Việc điều tra tai nạn cần có thời gian, nhưng hãng cho rằng không thể chờ đợi các rủi ro được xác định rồi mới hành động, theo Li Xiang, nhà sáng lập kiêm chủ tịch và CEO của hãng.

Tai nạn xảy ra tối 23/10 với chiếc Li Mega đang chạy trên một con đường ở quận Từ Hối, Thượng Hải. Ánh sáng đột nhiên bùng lên từ dưới gầm, bắn ra như pháo hoa trước khi lửa bùng lên chỉ vài giây sau và phủ kín chiếc xe. Tài xế và một người đi cùng trên xe nhanh chóng ở cửa nhảy ra ngoài. Chiếc MPV sau đó bị lửa thiêu rụi.

Xe điện bốc cháy trên đường dù không va chạm Video: Pang Jiulin

Li Mega trong diện triệu hồi thuộc đời 2024, tiềm ẩn nguy cơ ăn mòn và rò rỉ ở các tấm nhôm làm mát của pin. Điều này có thể kích hoạt các đèn báo sự cố, hạn chế công suất hoặc mất điện hoàn toàn. Trong trường hợp nghiêm trọng, vấn đề có thể gây ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt của pin, gây ra các rủi ro về an toàn.

Việc triệu hồi, được đệ trình lên Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR), dự kiến bắt đầu vào ngày 7/11.

Li Auto sẽ thay thế miễn phí nước làm mát, pin và bộ điều khiển môtơ phía trước cho các xe bị ảnh hưởng.

Liên quan đến các mối nguy hiểm về an toàn do rò rỉ nước làm mát ảnh hưởng đến pin, hệ thống cảnh báo sớm dựa trên đám mây của Li Auto sẽ cung cấp các cảnh báo trước. Hãng cam kết với chủ xe rằng nếu họ không nhận được bất kỳ cảnh báo hoặc thông báo lỗi nào trong xe, xe của họ đang hoạt động bình thường.

Mẫu MPV Li Mega gia nhập thị trường Trung Quốc vào tháng 3/2024 với tư cách là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu. Xe trang bị pin NMC (hỗn hợp nickel, mangan và cobalt) do CATL sản xuất và hỗ trợ công nghệ sạc 5C. Mức giá dao động 529.800-559.800 nhân dân tệ (74.340-78.550 USD).

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, CnEVPost)