Xe điện bốc cháy khi đang chạy dù không va chạm

Trung QuốcChiếc MPV điện Li Mega bất ngờ bốc cháy và bị thiêu rụi khi đang chạy trên đường, hai người trên xe thoát được ra ngoài.

Xe điện bốc cháy trên đường dù không va chạm Video: Pang Jiulin

Không có va chạm nào xảy ra với chiếc Li Mega đang chạy trên một con đường ở quận Từ Hối, Thượng Hải, tối 23/10. Ánh sáng đột nhiên bùng lên từ dưới gầm, bắn ra như pháo hoa trước khi lửa bùng lên chỉ vài giây sau và phủ kín chiếc xe.

Tài xế và một người đi cùng trên xe nhanh chóng ở cửa nhảy ra ngoài. Chiếc MPV sau đó bị lửa thiêu rụi.

Các quan chức của Li Auto - hãng xe có trụ sở chính ở Bắc Kinh - cho biết họ đã cử nhân viên đến hiện trường và tích cực hợp tác với sở cứu hỏa trong quá trình điều tra. Những bức ảnh cho thấy chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung thân kim loại. Sở Cứu hỏa Từ Hối xác nhận vụ cháy nhưng không tiết lộ chi tiết.

Điều gây chú ý là trước tai nạn này, ít nhất hai chiếc minivan Li Mega đã bốc cháy tại Trung Quốc kể từ tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, cả hai vụ việc trước đều do các yếu tố bên ngoài gây ra. Vụ cháy mới này gây lo ngại vì chưa có kết luận chắc chắn nào được đưa ra.

Li Mega gia nhập thị trường Trung Quốc vào tháng 3/2024 với tư cách là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu. Xe trang bị pin NMC (hỗn hợp nickel, mangan và cobalt) do CATL sản xuất và hỗ trợ công nghệ sạc 5C. Mức giá dao động 529.800-559.800 nhân dân tệ (74.340-78.550 USD).

Theo China EV DataTracker, Li Auto bán được tổng cộng 25.817 chiếc xe đa dụng này. Vào tháng 9, doanh số của Mega đạt mức cao nhất là 3.277 chiếc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)