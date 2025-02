Hàng triệu fan cover điệu nhảy búng tay của Jisoo

Điệu búng tay trong bài "Earthquake" của Jisoo nhóm Blackpink được hàng triệu fan hưởng ứng, nhảy theo.

Bản dance ca khúc ra mắt hôm 20/2, đến nay đạt 5,8 triệu lượt xem trên YouTube, 20 triệu lượt xem trên TikTok. Phần vũ đạo do Kiel Tutin, vũ công từng hợp tác Jennifer Lopez và Katy Perry, dàn dựng.

Jisoo nhảy 'Earthquake' Trích đoạn Jisoo nhảy "Earthquake". Video: Blissoo

Trang Times now news nhận xét kiểu nhảy được yêu thích do đơn giản nhưng đẹp mắt, hấp dẫn, những người nghiệp dư vẫn có thể thực hiện. Nhiều fan còn trang điểm, mặc phong cách công sở giống Jisoo trong MV.

Ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ gồm Rose, diễn viên Squid Game Ho Yeon, Park Jung Min, Wendy (nhóm Red Velvet) Doyoung (nhóm NCT) quay video trên nền nhạc Earthquake. Tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Phương Nga, người đẹp Doãn Hải My, cầu thủ Văn Thanh cover điệu nhảy.

Châu Bùi cover điệu nhảy búng tay của Jisoo Châu Bùi cover điệu nhảy. Video: TikTok ChauBui

Hai năm trước, Jisoo từng có "vũ điệu nở hoa " trong MV Flower, được fan hưởng ứng.

Earthquake nằm trong EP đầu tay của Jisoo - Amortage - nói về sự phấn khích khi yêu, do ca sĩ đồng sáng tác. Trang Billboard nhận xét tác phẩm có chất nhạc điện tử dễ nghe, gợi nhớ những ca khúc của Britney Spears. Trang NME đánh giá bài hát giàu năng lượng, hấp dẫn hơn Flower, giọng hát của Jisoo cũng tiến bộ so với sản phẩm trước.

Jisoo, 30 tuổi, gia nhập YG Entertainment vào năm 2011 và ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016, sau 5 năm làm thực tập sinh. Cô cùng các thành viên nhóm càn quét nhiều bảng xếp hạng, với các bản hit như How You Like That, Kill This Love, Shut Down.

Người đẹp có hơn 79 triệu fan trên Instagram, từng vào danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới, là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Ngoài ra, cô đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In và phim Newtopia cùng Park Jung Min.

Ca sĩ từng công khai hẹn hò Ahn Bo Huyn nhưng sớm chia tay.

Jisoo biểu diễn 'Earthquake' Jisoo biểu diễn "Earthquake", ngày 25/2. Video: Inkigayo

Thanh Thanh