Hàng triệu cua đỏ tràn lên mặt đường trong mùa di cư ở Australia

Hàng triệu con cua đỏ xâm chiếm lòng đường để di chuyển ra bờ biển giao phối vào cuối tháng 10, trên đảo Christmas, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.

Các video cho thấy nhiều con đường nhỏ bị cua đỏ hoàn toàn chiếm lĩnh. Chúng bò chậm rãi cùng một hướng về phía biển. Trong suốt cuộc di cư, người dân đảo dành toàn bộ không gian cho chúng, kể cả đường phố lẫn nhà riêng.

"Mọi người ở đây đều trân trọng loài cua và cuộc di cư được xem như một món quà cho hòn đảo", Alexia Jankowski, quyền quản lý Vườn Quốc gia Đảo Christmas, nói. Cô cho biết nhiều cư dân còn cố gắng tránh lái xe vào sáng sớm và chiều muộn để nhường đường cho cua trong thời điểm quan trọng này.

Cuộc di cư hàng năm bắt đầu sau cơn mưa đầu tiên của mùa mưa trên đảo, thường vào tháng 10 hoặc tháng 11 nhưng có thể muộn đến tháng 1, theo trang web của Vườn Quốc gia.

Một con đường cấm xe để cho cua di cư. Ảnh: AP

Cuộc di cư phụ thuộc vào mặt trăng và thủy triều. Cua luôn đẻ trứng trước bình minh vào lúc thủy triều rút trong giai đoạn trăng khuyết cuối. Kể từ đầu những năm 2000, quần thể cua trên Đảo Christmas đã gần như tăng gấp đôi, từ 55 triệu lên khoảng 100 triệu hiện nay.

Theo Vườn Quốc gia, ấu trùng cua đỏ sẽ nở ngay khi trứng tiếp xúc với nước, sau đó được dòng hải lưu đưa ra biển khơi. Trong tháng tiếp theo, ấu trùng trải qua nhiều giai đoạn, trong đó hầu hết không sống sót, vì chúng là mồi của cá đuối và cá mập voi.

Sau khoảng một tháng, những con sống sót trồi lên khỏi mặt nước dưới dạng cua con, to khoảng 5 mm.

Ngoài ra, trên đường di cư, cua đỏ còn phải đối mặt với loài kiến vàng xâm lược.. Loài kiến hung hãn này sẽ phun axit formic lên những con cua đi ngang qua, làm chúng mất nước và chết. Năm 2016, các nhà khoa học đã đưa loài ong bắp cày vi mô Malaysia đến đảo để nhắm vào nguồn thức ăn ưa thích của loài kiến, qua đó dần tiêu diệt chúng.

Trước khi có giải pháp này, ước tính khoảng 60% quần thể cua đã bị tiêu diệt từ đầu những năm 2000 đến giữa những năm 2010.

Cuộc di cư của hàng triệu con cua đỏ

