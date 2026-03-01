Hàng trăm người đập phá lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan

Đám đông hàng trăm người Pakistan xông vào lãnh sự quán Mỹ ở Karachi để đập phá, bày tỏ sự ủng hộ với Iran, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Hàng loạt cuộc biểu tình đã bùng phát ở Pakistan hôm nay, sau khi Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào Tehran. Người biểu tình tiến về phía các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Pakistan, bày tỏ sự ủng hộ dành cho Iran.

Hàng trăm người đã trèo qua cổng chính, xông vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, dùng búa đập phá một số cửa sổ.

"Chúng ta phải đoàn kết. Không có sức mạnh nào có thể chặn được chúng ta", một người biểu tình nói trong video lan truyền trên mạng xã hội.

Hàng trăm người biểu tình Pakistan xông vào lãnh sự quán Mỹ Thanh niên Pakistan đập phá lãnh sự quán Mỹ ở Karachi. Video: Azer News

Cảnh sát Pakistan phải dùng hơi cay để giải tán đám đông và đã xảy ra đụng độ. Lực lượng an ninh được cho đã nổ súng vào nhóm biểu tình quá khích, khiến nhiều người chết và bị thương.

Summaiya Syed, bác sĩ cảnh sát, cho hay ít nhất 9 thi thể đã được chuyển tới bệnh viện Karachi, khoảng 20 người cũng bị thương, hầu hết đều do trúng đạn.

Trước đó, hàng trăm người biểu tình cũng đã tập trung bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở thành phố miền trung Lahore. Họ xô xát với cảnh sát, nhưng không xảy ra bạo lực.

"Một số người biểu tình tìm cách phá hoại cổng an ninh. Tuy nhiên, cảnh sát đã chặn họ lại mà không cần dùng vũ lực", nhân chứng Aqeel Raza nói với Reuters.

Tại thủ đô Islamabad, toàn bộ các tuyến đường dẫn đến "vùng đỏ", nơi có quốc hội Pakistan và cơ quan ngoại giao của các nước, đã bị cấm lưu thông, theo cảnh sát Pakistan.

Người Hồi giáo dòng Shiite ở Pakistan biểu tình phản đối Mỹ - Israel tập kích Iran tại Lahore ngày 1/3. Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình ủng hộ Iran còn diễn ra ở các quốc gia Trung Đông và châu Á khác. Tại Iraq, người biểu tình tiến về và tìm cách xông vào Vùng Xanh, nơi có đại sứ quán Mỹ, ở Baghdad. Lực lượng an ninh phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Tại Ấn Độ, người dân vùng Jammu và Kashmir cũng như thành phố Lucknow đã lên kế hoạch biểu tình. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ gọi hành động của Mỹ và Israel là "tội ác không thể tha thứ", cần bị chính phủ các nước trên thế giới lên án.

Indonesia, quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, đã kêu gọi các bên liên quan ở Trung Đông kiềm chế, ưu tiên đối thoại và ngoại giao. Bộ Ngoại giao Indonesia ra tuyên bố tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)