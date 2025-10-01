Hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân bị vùi lấp ở Lũng Cú

Tuyên QuangLực lượng cứu hộ cùng hai chó nghiệp vụ chạy đua thời gian tìm bốn nạn nhân bị vùi lấp ở xã Lũng Cú, trong khi gần hiện trường xuất hiện vết nứt dài 60 m.

Chiều 1/10, ông Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết Bộ đội biên phòng Hà Giang đã đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm. Trước đó một ngày, vạt đồi phía sau khu dân cư thôn Mã Lầu A sạt lở, vùi lấp 6 ngôi nhà. Gia đình ông Vàng Chá Sò có 7 người, 4 người mất tích, ba người thoát được. 5 hộ dân khác đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và dân quân xã Lũng Cú cùng lực lượng lân cận vẫn đội mưa đào bới khối lượng đất đá lớn. Cứu hộ đã tìm tới nền nhà song chưa phát hiện tung tích các nạn nhân.

Chó nghiệp vụ tìm người mất tích ở Lũng Cú Chó nghiệp vụ cùng hàng trăm người tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích ở thôn Mã Lầu A. Video: Phong Linh

Theo ông Chung, công tác tìm kiếm gặp áp lực lớn bởi cách hiện trường khoảng 400 m xuất hiện vết nứt dài 60 m, rộng 60 cm, trong khi sáng cùng ngày chỉ rộng 40 cm. Đi tiếp vài trăm mét lại có một vết nứt khác cắt đôi đường xã, chia cắt giao thông. "Lực lượng vừa tìm kiếm vừa cắt cử người canh gác báo động", ông nói, cho biết trời vẫn mưa kéo dài từ 29/9 đến nay, chỉ tạm ngớt trong chốc lát.

Hai vết nứt kéo dài gần hiện trường tìm kiếm nạn nhân Hai vết nứt kéo dài cách hiện trường cứu hộ 400 m và gần một km. Video: Trần Chung

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận từ 14h ngày 30/9 đến 14h 1/10, lượng mưa tại nhiều nơi rất lớn, như Chiềng Nơi (Sơn La) 117 mm, Yên Thế (Lào Cai) 115 mm, Phương Độ (Tuyên Quang) 202 mm. Độ ẩm đất ở một số khu vực đã vượt 85%, gây nguy cơ sạt lở cao tại nhiều xã, phường miền núi.

Hồng Chiêu