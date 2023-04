Hàng trăm người chết ở Tết té nước Songkran 2023

Thái LanHơn 230 người chết, hơn 2.000 người bị thương trong Tết té nước 2023 - sự kiện mà truyền thông nước này gọi là '7 ngày nguy hiểm'.

Theo thống kê dịp Songkran tại Thái Lan, có hơn 2.000 vụ tai nạn, hơn 2.000 người bị thương, 236 người chết, gồm cả du khách và dân địa phương. Bangkok là nơi xảy ra nhiều thương vong nhất nước. Tỉnh có nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là Kanchanaburi. Tỉnh Chumphon có số người bị thương nhiều nhất.

Số người bị thương tăng 18%, số vụ tai nạn tăng 16% so với năm ngoái. Tuy nhiên, số người chết giảm 4,45%. Số người chết dịp này năm 2019 là 386 và hơn 3.300 vụ tai nạn giao thông.

"Đừng bao giờ tự lái xe hoặc ngồi xe máy dịp Songkran" là lời khuyên mà du khách được nghe nhiều nhất khi tham gia Tết té nước ở Thái Lan.

Du khách và người dân tham gia một cuộc chiến súng nước vào ngày 13/4 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Đây là một trong những dịp xảy ra nhiều tai nạn giao thông nhất nước, vì người dân, du khách say xỉn và lái xe, dẫn đến các sự cố. Truyền thông còn gọi Thái Lan dịp Songkran là "nơi nguy hiểm nhất trái đất để lái xe". Đó là lý do, năm mới của người Thái còn được biết đến với biệt danh - "7 ngày nguy hiểm hoặc 7 ngày chết chóc". Số lượng người chết, các vụ tai nạn được cập nhật từng ngày.

Cơ quan chức năng đã lập gần 1.900 chốt kiểm soát, hơn 54.000 người túc trực để điều phối giao thông, nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn. Hơn 322.000 phương tiện bị xử lý, hơn 48.000 trường hợp bị khởi tố. Hơn 14.100 người bị phạt vì không có giấy phép lái xe, hơn 13.000 người không đội mũ bảo hiểm.

Songkran là sự kiện đón năm mới của người Thái Lan, với hoạt động đi chùa cầu phúc, tri ân cha mẹ và té nước lấy may. Songkran diễn ra vào 3 ngày chính thức (13 đến 15/4), tuy nhiên các sự kiện bên lề đã bắt đầu từ trước.

Lễ hội năm nay giúp Thái Lan hút hơn 300.000 khách quốc tế và tạo ra doanh thu hơn 18 tỷ baht (gần 537 triệu USD), theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT). Con số này tăng 525% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 58% so với trước dịch, với gần 600.000 lượt khách quốc tế. Năm nay, Thái Lan dự kiến đón 25 triệu khách quốc tế, đạt hơn 60% so với 2019.

Anh Minh (Theo Bangkok Post, Newsdirectory3)