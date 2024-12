Hàng trăm người bám hàng rào 'đu' concert Anh Trai Say Hi

Tại ba quán cà phê đối diện sân vận động Mỹ Đình cũng tập trung hàng trăm khách. Phần lớn trong số họ chọn ngồi bàn bên ngoài để có thể nghe các thần tượng hát từ xa. Dù âm thanh không rõ như khi đứng sát sân nhưng bù lại họ có chỗ ngồi thoải mái.

Đến 19h, hầu hết các bàn trong và ngoài các quán đều chật kín người. Ngoài người trẻ, một số gia đình có con nhỏ, chưa đủ 14 tuổi không được vào concert cũng ghé quán cà phê từ sớm để tìm vị trí đẹp.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. HIEUTHUHAI chiến thắng show, cùng Quang Anh (Rhyder), Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Isaac sẽ hoạt động trong nhóm Best Five.