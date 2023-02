Hàng trăm nghìn người tải nhầm ChatGPT

Nhiều người lên App Store và Play Store để tìm ứng dụng ChatGPT, trong khi AI này được sử dụng qua trình duyệt web.

"Cài ứng dụng nào để dùng ChatGPT" là câu hỏi mà Đức Cường, cán bộ kỹ thuật tại một công ty truyền thông ở Từ Liêm (Hà Nội), thường xuyên nhận được những ngày qua. Anh cho biết khi ChatGPT gây sốt tại Việt Nam cuối tháng 1, đa số người nhờ anh chỉ cách sử dụng đều nghĩ ChatGPT được cung cấp dưới dạng app, có thể tải về từ kho ứng dụng.

Trong khi đó, ChatGPT là sản phẩm AI được cung cấp miễn phí và đơn giản qua trang chat.openai.com. Khâu khó nhất với người dùng Việt là đăng ký tài khoản vì dịch vụ này chưa hỗ trợ số điện thoại và IP Việt.

"Không ít người tò mò đã cài nhầm phần mềm giả mạo, yêu cầu trả phí nếu muốn sử dụng dù chưa biết tác dụng thế nào", Cường nói.

App ăn theo ChatGPT trên cửa hàng của Google. Ảnh: Lưu Quý

Trên các kho ứng dụng như Play Store và App Store, hàng loạt ứng dụng ăn theo ChatGPT xuất hiện. Tìm với từ khóa "ChatGPT", người dùng nhận về hàng trăm kết quả, như Open Chat GPT AI Bot, ChatGPT - Chat with AI, Aico có từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu lượt tải. Một số ứng dụng khác cũng đạt từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn lượt tải chỉ sau ít ngày lên kệ. Phần lớn sử dụng logo bắt chước biểu tượng OpenAI, đi kèm cách đặt tên có từ khóa gây nhầm lẫn, thậm chí có ứng dụng tự nhận là "ChatGPT của OpenAI" trong phần mô tả.

Đa số có giao diện sơ sài, luôn yêu cầu trả phí trước khi sử dụng. "Ứng dụng không hoạt động. Chưa sử dụng đã đòi trả phí. Mọi người cẩn thận lừa đảo", người dùng HuyNg bình luận trên một app mạo danh ChatGPT, đi kèm đánh giá 1*.

Thế Nam, quản trị viên nhóm hỗ trợ sử dụng ChatGPT, cho biết hàng ngày anh vẫn nhận được những câu hỏi như: "Dùng iPhone làm sao để cài ChatGPT", "Xin link tải ứng dụng ChatGPT"... Theo anh, trong trường hợp muốn hiển thị dưới dạng ứng dụng, người dùng có thể tạo shortcut cho đường link trình duyệt, hiển thị dưới dạng icon và truy cập từ màn hình chính của điện thoại.

Giao diện một website ăn theo ChatGPT, yêu cầu người dùng nạp tiền để sử dụng. Ảnh: Lưu Quý

"Người dùng cần hiểu OpenAI chưa cung cấp ChatGPT dưới dạng ứng dụng. Nó hoạt động miễn phí qua trình duyệt. Vì vậy nên cân nhắc trước khi trả tiền cho ứng dụng giới thiệu là ChatGPT", anh Nam khuyến nghị.

Để tránh tải nhầm, anh khuyên người dùng xem phần đánh giá ứng dụng hoặc tên nhà phát triển có phải là OpenAI không.

Ngày 2/2, ứng dụng có tên ChatGPT (All Languages) do một công ty viết phần mềm Việt cũng bị xoá khỏi Google Play. Hôm 10/1, Apple cũng xoá phần mềm ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 sau khi ứng dụng này đạt hàng trăm nghìn lượt tải, yêu cầu 8 USD cho mỗi tuần sử dụng hoặc 50 USD cho thuê bao một năm. Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo kẻ gian có thể lợi dụng cơn sốt ChatGPT để tấn công người dùng thông qua việc dụ tải phần mềm giả mạo, nhằm lừa đăng ký thuê bao hoặc chèn mã độc đánh cắp thông tin.

Lưu Quý