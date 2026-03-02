Hàng trăm nghìn khách mắc kẹt vì xung đột Trung Đông lan rộng

Nhiều du khách bị mắc kẹt trên tàu du lịch, khách sạn hoặc sân bay đã đóng cửa tại Trung Đông khiến chính phủ một số nước phải điều xe, máy bay đưa công dân hồi hương.

Jaiveer Cheema, hành khách của hãng Emirates dự kiến bay về Mỹ hôm 28/2 nhưng bị kẹt trên máy bay suốt 5 tiếng đồng hồ mà không có đồ ăn. Sau đó, mọi hành khách được yêu cầu rời máy bay và di chuyển vào nhà ga đông nghịt người tại Dubai.

Cheema cho biết những giờ tiếp theo đó, sân bay "thực sự hỗn loạn vì không ai biết phải làm gì". Anh và các du khách khác đi tìm và hỏi nhiều nhân viên an ninh, nhân viên hãng bay nhưng nhận được các câu trả lời khác nhau. Sau đó, anh phải xếp hàng đợi hàng tiếng để nhận voucher phòng khách sạn và lên xe buýt đến nơi lưu trú. Đến nơi, anh đợi thêm 90 phút vẫn chưa được nhận phòng.

Louise Herrle và chồng bị hủy chuyến bay tới Washingto, Mỹ sau chuyến du lịch Dubai và Abu Dhabi. Họ không nhận được thông tin về thời điểm có thể đặt lại vé.

"Chúng tôi đang ở trong phòng khách sạn và sẽ không rời đi. Chúng tôi không thể trả phòng cho đến khi biết chắc có chuyến bay rời khỏi đây", Herrle nói và tin rằng hàng nghìn du khách khác cũng trong hoàn cảnh giống cô.

Cheema, vợ chồng Herrle là ba trong hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt, vội vã tìm chuyến bay thay thế hoặc cố gắng liên lạc với các hãng hàng không qua những đường dây nóng quá tải trong ngày 1/3, sau khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel khiến phần lớn Trung Đông phải đóng cửa không phận.

Công ty phân tích hàng không Cirium cho biết rất khó xác định chính xác số hành khách mắc kẹt trên toàn cầu. Tuy nhiên, ước tính riêng tại các sân bay ở Dubai, Doha và Abu Dhabi, có ít nhất 90.000 hành khách mỗi ngày nối chuyến trên ba hãng lớn là Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways.

Hãng hàng không Qatar Airways tiếp tục dừng chuyến và sẽ có thông báo cập nhật vào sáng thứ Ba 3/3, trong khi Jordan tuyên bố đóng cửa một phần không phận. Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE cho biết khoảng 20.200 hành khách bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ sắp xếp chỗ ở tạm thời và đổi lịch bay.

Du khách rơi vào tình trạng chờ đợi trong vô định khi bảng điện tử tại sân bay các quốc gia Trung Đông đồng loạt chuyển sang màu đỏ. Trước tình hình này, chính phủ các nước ngày 2/3 đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ công dân trở về nhà.

Khoảng 30.000 du khách Đức hiện mắc kẹt trên các tàu du lịch, tại khách sạn hoặc ở những sân bay đã đóng cửa tại Trung Đông. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tối 1/3 cho biết việc sơ tán bằng đường quân sự hiện không khả thi. Ông nói chính phủ đang xem xét các phương án khác để hỗ trợ công dân hồi hương và khuyến nghị mọi người tuân thủ hướng dẫn của các công ty lữ hành Đức cũng như chính quyền sở tại.

Hiệp hội Du lịch Đức kêu gọi du khách "khẩn trương ở lại các khách sạn đã đặt" và không "tự ý di chuyển ra sân bay hoặc sang quốc gia lân cận".

Thủ tướng CH Czech Andrej Babiš cho biết điều hai máy bay tới Ai Cập và Jordan để đưa công dân về nước. Một chiếc sẽ đón 79 công dân tại khu nghỉ dưỡng Sharm El Sheikh, Ai Cập. Chiếc còn lại sẽ sơ tán công dân khỏi Amman, Jordan, Ông Babiš cho biết hiện có khoảng 6.700 người Czech đang ở trong khu vực. Bốn máy bay khác cũng đang trên đường tới Muscat và Salalah, Oman để đưa du khách Czech hồi hương.

Tại châu Á, hàng nghìn du khách bị mắc kẹt trên đảo Bali của Indonesia do các chuyến bay quốc tế bị hủy. Sân bay quốc tế Bali cho biết tính đến chiều 2/3, ít nhất 15 chuyến bay, gồm 8 chuyến khởi hành và 7 chuyến đến, trên các tuyến Dubai, Doha và Abu Dhabi đã bị hủy.

Air France hủy các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv, Beirut, Dubai và Riyadh, trong khi nhiều hãng khác, từ Air India đến KLM, cũng đình chỉ đường bay và phát đi thông báo cảnh báo. Gần 3.200 hành khách khởi hành bị ảnh hưởng vì tình trạng gián đoạn, theo người phát ngôn sân bay Gede Eka Sandi Asmadi.

Các chuyến bay từ London, Bangladesh và Mỹ đến Trung Đông phải hủy hoàn toàn hoặc phải chuyển hướng giữa chừng, khiến du khách bị mắc kẹt tại các nhà ga quá tải. Giới chuyên gia nhận định số lượng hành khách và máy bay bị ảnh hưởng có thể tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu nếu các sân bay không sớm nối lại hoạt động.

Tại Lebanon, hoạt động bay ở Beirut Rafic Hariri International Airport cũng bị gián đoạn. Nhiều hành khách mắc kẹt, xếp hàng dài trong nhà ga. Ở Nepal, các chuyến bay quốc tế ở Tribhuvan International Airport bị ảnh hưởng. Sân bay khuyến cáo hành khách có thể phải đối mặt với việc chậm chuyến, đổi lịch hoặc hủy chuyến do hạn chế không phận, đồng thời đề nghị liên hệ trực tiếp với hãng bay để được hỗ trợ.

Cuộc khủng hoảng không phận lần này được dự báo sẽ tác động mạnh đến hoạt động hàng không quốc tế trong những ngày tới.

Sự gián đoạn của mạng lưới vận tải toàn cầu gây ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực du lịch. Trên thị trường tài chính sáng 2/3, cổ phiếu các hãng hàng không quốc tế sụt giảm. United, Delta và American cùng mất từ 5% đến 6%, trong khi các chuỗi khách sạn toàn cầu lao dốc. Các hãng tàu du lịch như Carnival còn giảm sâu hơn.

