Hàng trăm hộ dân ở Biên Hòa khổ sở vì bị ngập triền miên

Đồng NaiHàng trăm hộ ở Phước Tân (Biên Hòa cũ) nhiều ngày qua ngập trong nước lũ sông Buông, khiến sinh hoạt đảo lộn, tài sản hư hỏng, trẻ em phải nghỉ học.

Nằm cuối con đường nhỏ của Tổ dân phố 9C, khu phố Miễu, phường Phước Tân, cách sông Buông khoảng 500 m, căn nhà cấp bốn của ông Trần Kim Bình (64 tuổi) đến chiều 13/9 vẫn chìm trong nước dù đã hơn một ngày kể từ khi đỉnh lũ rút. Cứ chừng 15 phút, ông lại đeo ủng lội ra sân vớt rác để nước thoát nhanh hơn, thỉnh thoảng nóng ruột còn dùng xẻng mở rộng miệng thoát.

"Nước lũ lên từ chiều tối 12/9, ngập gần 70 cm làm hư hỏng nhiều đồ đạc. Sống hơn 20 năm ở đây, tôi chưa từng thấy mới tháng 7 âm lịch đã ba trận lụt, nước lại rút rất chậm", ông Bình nói.

Ông Bình khơi thông dòng chảy để dọn nhà chiều 13/9. Ảnh: Phước Tuấn

Là một trong những hộ ngập nặng nhất khu phố Miễu, chị Đồng Thị Hiếu (37 tuổi) kể chiều 12/9 khi thấy nước bắt đầu dâng lên đường, chị phải nghỉ việc sớm để đón con gái học lớp 8. Trong nhà chỉ có ba mẹ con, chị phải cầu cứu lực lượng dân quân tự vệ phường đến hỗ trợ kê đồ đạc lên cao.

"Đến tối nước vào nhà hơn 50 cm, ngoài đường ngập gần một mét. Lũ cũng làm hư hại gần hết hoa màu của gia đình", chị Hiếu cho biết.

Không chỉ tổ 9C, nhiều tổ dân phố khác trong khu phố Miễu cũng bị ngập sâu. Bà Trịnh Thị Hạnh (70 tuổi, tổ 9B) cho biết đã quen "sống chung với lũ" nhưng vẫn bất lực khi hàng chục con gà thả vườn bị nước cuốn mất. "Nhà tôi nằm cạnh con suối, vườn rộng hơn 500 m2, nước chảy xiết quá nên không kịp trở tay, nhiều hàng tạp hóa cũng bị trôi sạch", bà Hạnh nói.

Nhà chị Hiếu ngập chiều 12/9. Ảnh: Thái Hà

Mưa lũ liên tục cũng làm gián đoạn hoạt động dạy học, đặc biệt tại các nhóm trẻ, mầm non. Mỗi khi nước dâng, các cơ sở phải tạm ngưng đón trẻ, dọn dẹp và khử trùng đồ dùng trước khi hoạt động trở lại. Ngày 13/9, gần 2.700 học sinh của Trường THCS Phước Tân 1 phải nghỉ học do khuôn viên và lớp học tầng trệt bị ngập.

Theo thống kê, từ ngày 20/8 đến nay, riêng ấp Miễu đã ghi nhận 5 đợt lũ, trong đó có 2 lần nước tràn vào nhà dân, những lần còn lại ngập trên đường và ruộng đồng. Nhiều khu vực trũng thấp còn bị ứ nước, lầy lội sau mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều người dân cho rằng tình trạng ngập nặng xuất phát từ việc thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chắn dòng thoát nước tự nhiên.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó chủ tịch UBND phường Phước Tân, cho biết những ngày qua khu vực thượng nguồn sông Buông có mưa lớn, nước đổ về hạ lưu gây ngập hàng trăm hộ dân ở khu phố Miễu, Vườn Dừa, Hương Phước. Chính quyền đã cử lực lượng hỗ trợ kê cao tài sản và di dời người dân ở các khu vực thấp trũng ven sông đến nơi an toàn. "Nguyên nhân chính gây ngập là nước sông Buông dâng cao, không liên quan đến dự án cao tốc", ông Vương nói.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua khu phố Miễu. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, khảo sát mới đây của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai tại phường Phước Tân xác định có nhiều nguyên nhân khiến khu vực bị ngập như: lòng suối bị thu hẹp, hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát và ảnh hưởng từ việc thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Để khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các cơ quan đẩy nhanh tiến độ các dự án nạo vét, chống ngập; yêu cầu phường Phước Tân cắm thêm biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm, rà soát các điểm tắc nghẽn để khơi thông dòng chảy. Đồng thời, Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng phương án điều tiết dòng chảy, cắt giảm lũ từ thượng nguồn sông Buông nhằm giảm ngập úng và nguy cơ sạt lở cho khu vực.

Sông Buông, con sông nội địa lớn nhất Đồng Nai dài hơn 50 km, bắt nguồn từ các ngọn núi ở Long Khánh, đổ vào sông Bến Gỗ tại Long Hưng rồi hợp lưu ra sông Đồng Nai. Ngoài chức năng tiêu thoát nước, dòng sông này còn cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch ở khu vực thượng nguồn.

Phước Tuấn