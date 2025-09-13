2.700 học sinh nghỉ học vì lũ đổ về bất ngờ

Đồng NaiNước lũ đổ về bất ngờ trong đêm khiến sân trường THCS Phước Tân 1 ngập tới 0,6 m, học sinh phải nghỉ học.

Ngày 13/9, trường THCS Phước Tân 1, phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ) cho biết tổng số học sinh phải nghỉ học là khoảng 2.700.

Theo lãnh đạo trường, từ chiều hôm qua, nước sông Buông qua phường Phước Tân dâng cao, gây ngập một số khu dân cư. Sân trường và một số phòng học ở tầng 1 cũng ngập từ 0,3 đến 0,6 m.

Đến sáng nay, trời hửng nắng, nước bắt đầu rút. Nhà trường huy động giáo viên đến dọn dẹp, bơm nước ra ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, trường báo cho các em nghỉ, đi học trở lại vào sáng thứ 2 tuần sau (15/9).

Sân trường THCS Phước Tân 1, sáng 13/9. Ảnh: Phước Tuấn

Hai ngày qua, Đồng Nai liên tục có mưa lớn, nước sông Buông dâng cao gây ngập hàng trăm hộ dân ở các xã Bình An, An Viễn và phường Phước Tân.

Theo khung năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, nhà trường căn cứ thực tế có thể chủ động cho học sinh nghỉ học khi có thiên tai, lũ lụt, song phải bố trí dạy bù.

Phước Tuấn