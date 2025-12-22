Hàng trăm giáo viên, nhân viên hợp đồng bị nợ lương

Nghệ AnNhận 3-4 triệu đồng mỗi tháng sau hàng chục năm làm hợp đồng, hơn 200 giáo viên, nhân viên nay còn bị nợ lương, công việc bấp bênh, do thay đổi cơ chế quản lý.

Đầu tháng 10, UBND tỉnh Nghệ An giao khoảng 43.000 biên chế hưởng lương ngân sách cho hơn 1.300 trường học, thay vì phân bổ qua cấp huyện như trước. Tuy nhiên, thay đổi này khiến nhóm lao động hợp đồng do huyện ký trước đây mắc kẹt, vì không nằm trong khung biên chế được duyệt, bị nợ lương.

Thầy Cao Xuân Tiến, 45 tuổi, trường THCS Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, đã có 19 năm đứng lớp và 5 chu kỳ liên tiếp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Dù vậy, thầy vẫn chỉ nhận mức lương tối thiểu vùng khoảng 3,4 triệu đồng một tháng. Sau khi trừ bảo hiểm và các khoản phí khác, số tiền thực nhận của thầy chỉ còn khoảng 1,85 triệu đồng.

Cuộc sống của thầy Tiến càng khó khăn hơn từ tháng 11, khi khoản lương này cũng bị tạm dừng.

"Gần hai thập kỷ công tác, nhưng đến nay con đường vào biên chế vẫn chưa mở", thầy Tiến chia sẻ.

Ông Hoàng Khắc Tam, Hiệu trưởng THCS Phúc Sơn, cho biết trường có hai giáo viên hợp đồng do huyện (cũ) ký, thâm niên gần 20-25 năm, đều nhận lương thấp và bị nợ lương. Trường đã kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhưng chưa được tháo gỡ.

Trong khi đó, đợt tuyển dụng sắp tới, các trường thuộc huyện Anh Sơn (cũ) chỉ có một chỉ tiêu môn Toán, khiến họ gần như không có cơ hội. Trường đang ở thế "tiến thoái lưỡng nan" vì không có nguồn kinh phí để trả lương, nhưng cũng không đủ thẩm quyền để thanh lý hợp đồng.

Một giờ học ở trường Tiểu học ở xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Ở trường Mầm non ở xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ), một nhân viên y tế đã làm việc hơn 10 năm theo hợp đồng cũng đối mặt nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, cho biết ngân sách tỉnh cấp chỉ đủ chi trả cho người trong biên chế, xã không thể cân đối đủ kinh phí cho giáo viên, nhân viên hợp đồng, các trường cũng không có nguồn.

"Việc xử lý rất khó, ngay cả khi có ngân sách cũng không thể bố trí vì không có quy định. Xã đang xin hỗ trợ từ tỉnh và chờ ý kiến chỉ đạo", ông Hà nói.

Nghệ An có hơn 200 người thuộc diện này (60 giáo viên, còn lại là nhân viên), theo đại diện phòng Tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo. Phần lớn họ có thâm niên trên 10 năm, nhưng do nhiều năm không có chỉ tiêu biên chế hoặc không đạt yêu cầu tuyển dụng nên công việc luôn bấp bênh.

"Sở đã yêu cầu các trường và địa phương rà soát để báo cáo UBND tỉnh xem xét", người này nói.

Theo báo cáo tại kỳ họp của HĐND Nghệ An hồi tháng 7, tỉnh này hiện có hơn 46.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Để đạt tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định, tỉnh còn thiếu hơn 4.000 giáo viên mầm non và phổ thông.

Đoàn giám sát của HĐND đánh giá việc tuyển dụng còn chậm với gần 1.600 biên chế chưa sử dụng.

