Hàng trăm cảnh sát bao vây cánh đồng tìm nghi can giết người

Long AnCảnh sát chia làm nhiều mũi truy tìm nghi can giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP HCM đang lẩn trốn trong cánh đồng chanh rộng lớn, địa hình phức tạp.

Người dân khu vực đường tỉnh 830, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, thấy thanh niên đội mũ kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, quần ngắn có nhân dạng giống nghi can giết người ở huyện Hóc Môn, TP HCM, ghé vào mua nước và thức ăn, chiều 6/1. Một số người tìm hình ảnh nghi can phát tán trên mạng, xác nhận thanh niên này có nhiều đặc điểm trùng khớp, liền báo công an.

Cảnh sát truy tìm nghi can giết người. Ảnh: Nam An

Nhận tin báo, công an tổ chức truy đuổi nghi can một đoạn thì anh ta vứt xe máy bên đường, lẩn trốn trong khu đất rộng lớn địa hình phức tạp thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đây là cánh đồng trồng chanh rộng hàng trăm ha, nhiều kênh rạch, chỉ có thể đi bộ. Phía bên kia cánh đồng là địa phận xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động, giao thông Công an Long An phối hợp Công an TP HCM phong tỏa khu vực. Do địa hình khu vực phức tạp, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng, tìm nghi can.

Một người dân cho biết, công an đã cảnh báo người dân xung quanh khu vực về việc nghi can giết người đang lẩn trốn, khuyến cáo cảnh giác với người lạ mặt, nếu phát hiện nghi vấn cần báo ngay lực lượng chức năng.

Đến tối 7/1, cảnh sát vẫn chia nhau truy tìm, đồng thời lập chốt tại một số khu vực.

Nhiều lực lượng phối hợp phong tỏa, truy đuổi nghi can giết người. Ảnh: Nam An

Trưa hôm qua, người dân nghe tiếng thét lớn từ quán cà phê trên quốc Lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM. Tiếp đó, một gã đàn ông quần áo dính máu chạy xe SH mode phóng nhanh về phía huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mọi người đến quán kiểm tra, phát hiện nữ nhân viên 30 tuổi nằm thoi thóp với nhiều vết thương. Được đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong.

