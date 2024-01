Nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại

TP HCMNgười phụ nữ bán cà phê tử vong với nhiều vết thương, nhân chứng nhìn thấy thanh niên khả nghi chạy xe SH của nạn nhân khỏi hiện trường.

Ngày 7/1, Công an huyện Hóc Môn phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM trích xuất hình ảnh camera xung quanh quán cà phê trên quốc Lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, và các tuyến đường xung quanh để truy tìm nghi can giết người, cướp tài sản.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường án mạng ở quán cà phê. Ảnh: Nhật Vy

Trưa hôm qua, người dân nghe tiếng thét lớn từ quán cà phê, tiếp đó là gã đàn ông chạy xe SH mode phóng nhanh về phía huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mọi người đến quán kiểm tra, phát hiện nữ nhân viên 30 tuổi nằm thoi thóp với nhiều vết thương. Được đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong.

Một số nhân chứng cho biết nhìn thấy quần áo của người đàn ông chạy xe SH có dính máu, nghi là hung thủ đã giết người, cướp tài sản.

Nhật Vy