Hàng nghìn trường học Mỹ hoãn mở cửa vì Omicron

Nhiều trường học Mỹ phải hoãn đón học sinh, chuyển sang dạy trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ vì số ca nhiễm kỷ lục do biến chủng Omicron gây ra.

Thống kê của Reuters cho thấy số ca nhiễm nCoV được ghi nhận hàng ngày tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong một tuần qua, lên mức trung bình kỷ lục là 418.000 trường hợp mỗi ngày. 18% xét nghiệm nCoV thực hiện trên cả nước trong giai đoạn này cho kết quả dương tính.

Tốc độ lây lan nhanh của biến chủng Omicron khiến hơn 2.750 trường học quyết định lùi thời điểm mở cửa hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn quyết định cho trường học đón học sinh theo kế hoạch, trong đó có thành phố New York, dù đây là một trong những tâm điểm của đợt dịch lần này.

Trẻ em đến trường tại thành phố New York, Mỹ, hôm 3/1. Ảnh: AFP.

Dữ liệu do chính quyền New York công bố hôm qua cho thấy 33% xét nghiệm nCoV cho kết quả dương tính, so với gần 3% cách đây một tháng. "Chúng tôi cần khẳng định rõ rằng nơi an toàn nhất cho trẻ em chính là trường học", thị trưởng Eric Adams nói khi thăm một trường tiểu học ở khu Bronx. Chỉ có một trường công ở Brooklyn phải đóng cửa trong tuần này do thiếu nhân lực.

Các thành phố như Milwaukee, Cleveland và Detroit áp dụng hình thức dạy học trực tuyến hoặc đóng cửa trường học vì thiếu nhân lực và lo ngại chủng Omicron lây lan, khiến hàng chục nghìn học sinh bị ảnh hưởng.

Một số hệ thống trường học đang tận dụng xét nghiệm để tránh đóng cửa. Ở thủ đô Washington, toàn bộ nhân viên giáo dục và 51.000 học sinh trường công phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trước khi đến trường ngày 5/1. Biện pháp tương tự cũng được thực hiện tại bang California, giới chức cam kết cung cấp bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí cho toàn bộ 6 triệu học sinh trường công các cấp.

Một số chuyên gia nhận định ảnh hưởng toàn diện của đợt bùng phát do Omicron với hệ thống trường học Mỹ chỉ có thể trở nên rõ ràng vào tuần sau, trong bối cảnh phụ huynh và các ban giám hiệu chật vật áp dụng những hướng dẫn mới từ giới chức y tế.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết Omicron chiếm 58,6% ca nhiễm mới được phát hiện tại nước này tính đến ngày 25/12/2021. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã 4 lần ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày trong tuần cuối cùng của năm 2021. Nước này vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 56,6 triệu ca nhiễm và hơn 848.000 ca tử vong do nCoV.

Số ca nhiễm tăng mạnh đã gây gián đoạn cuộc sống của nhiều người trên khắp nước Mỹ trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Biến chủng Omicron buộc các hãng hàng không Mỹ hủy hàng nghìn chuyến bay, khiến rất nhiều người không thể thực hiện được ước mơ đoàn tụ với gia đình.

Các cơ sở y tế, vốn đã kiệt quệ sau hàng loạt đợt bùng phát và đang dần quá tải vì lượng bệnh nhân gia tăng, cũng đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng dịch mới.

Vũ Anh (Theo Reuters)