Hàng nghìn thai nhi được cứu chữa từ trong bụng mẹ

TP HCMHơn 2.500 thai nhi có vấn đề bất thường được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ can thiệp bào thai điều trị, giúp trẻ chào đời khỏe mạnh trong năm qua.

Thông tin được bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, chia sẻ tại hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á Thái Bình Dương, ngày 18/8.

Chẩn đoán trước những bất thường thai và can thiệp điều trị ngay từ trong bào thai được bệnh viện đẩy mạnh thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, theo xu hướng hiện nay của ngành sản phụ khoa thế giới. Từ Dũ đi đầu phát triển nhiều kỹ thuật chẩn đoán, sàng lọc trước sinh, phát hiện các bất thường bẩm sinh từ rất sớm trong ba tháng đầu thai kỳ, thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai như kẹp tắc dây rốn, laser nội soi can thiệp bào thai, truyền máu bào thai, truyền ối, giảm ối...

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, cho biết những năm gần đây, những bệnh lý như rối loạn nhịp tim thai nhanh hay nhịp quá chậm, bướu giáp, tăng sản thượng thận bẩm sinh, nhiễm trùng bào thai... đều được theo dõi, điều trị hiệu quả bằng thuốc.

"Nhiều trường hợp trước đây em bé tử vong trong bụng mẹ hoặc chào đời với nhiều bệnh lý, dị tật, nay được cứu chữa kịp thời, phát triển khỏe mạnh", bác sĩ nói.

Bác sĩ thực hiện truyền máu bào thai. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ

Phối hợp điều trị sản - nhi giữa các bệnh viện tuyến đầu đã cứu sống hàng nghìn trẻ sơ sinh bị khuyết tật bẩm sinh. Chẳng hạn, phẫu thuật Exit được các bác sĩ phối hợp cứu những em bé bị bướu chèn ép đường thở, nếu không can thiệp có thể tử vong trong vòng vài phút sau khi chào đời. Do đó, em bé vừa nhô đầu ra khỏi bụng mẹ sẽ được đặt nội khí quản ngay trong vài chục giây và phẫu thuật, kế bên có phòng mổ dự trù để phẫu thuật khai thông đường thở nếu đặt nội khí quản thất bại.

Thời gian tới, bệnh viện tập trung phát triển những kỹ thuật chưa thực hiện được, như can thiệp tim bẩm sinh thai nhi, phẫu thuật bướu quái cùng cụt trên thai, truyền tế bào gốc để điều trị một số bệnh miễn dịch, chuyển hóa và huyết học của thai. Truyền tế bào gốc tạo máu cho thai rất được quan tâm tại Thái Lan, nơi tần suất bệnh tan máu bẩm sinh khá phổ biến.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ đi khám thai định kỳ, sàng lọc những cột mốc quan trọng để phát hiện những vấn đề bất thường và xử trí kịp thời, giúp trẻ chào đời khỏe mạnh hoặc đình chỉ thai kỳ sớm khi cần thiết.

Lê Phương