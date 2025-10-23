Hàng nghìn sinh viên tham gia giải 'Bước chạy sống khỏe'

Nhiều sinh viên tại TP HCM và Hà Nội tham gia ngày hội thể thao cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống khỏe, góp phần gây quỹ tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế.

Sự kiện chạy cộng đồng "Bước chạy sống khỏe" thuộc khuôn khổ chương trình "Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025", do Napas, Mastercard và Payoo đồng tổ chức. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khỏe, hỗ trợ tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế tại Hà Nội và TP HCM.

Theo đó, với mỗi km người tham gia hoàn thành, Napas và Mastercard tài trợ 20.100 đồng. Khoản tài trợ này sẽ dùng cho hoạt động tầm soát ba bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới gồm ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV miễn phí cho 2.010 phụ nữ yếu thế tại các bệnh viện tuyến đầu ở hai thành phố.

Đại học Ngân hàng TP HCM là điểm khởi đầu của hành trình "Bước chạy sống khỏe". Ảnh: Payoo

Sự kiện mở màn tại Trường Đại học Ngân hàng TP HCM ngày 11/10 thu hút hàng trăm sinh viên tham dự. Không khí náo nhiệt lan tỏa khắp sân trường với các hoạt động khởi động, văn nghệ, chụp ảnh và chạy cổ động. Chương trình khuyến khích tinh thần thể thao, giúp sinh viên năm nhất giao lưu, kết nối và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực.

Một tuần sau, ngày 18/10, hành trình tiếp tục tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút hơn 1.500 sinh viên và giảng viên tham gia. Không khí sôi nổi bao trùm khuôn viên trường, với tiếng nhạc, tiếng cổ vũ và nụ cười rạng rỡ của các vận động viên trẻ.

Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, ba đơn vị đồng tổ chức đã phối hợp các trường đại học từ khâu lên ý tưởng, khảo sát địa điểm đến thiết kế cung đường chạy phù hợp. Mỗi chặng đường đều được bố trí thợ ảnh, đội cổ vũ và các điểm dừng nghỉ để tăng trải nghiệm cho người tham gia.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên từ hai trường khi tham gia còn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng rút thăm may mắn từ ban tổ chức cùng bộ race kit gồm áo đồng phục, Bib chạy. Khi hoàn thành đường chạy, sinh viên nhận nón thể thao, bình nước, balo, giấy ghi chú cùng nhiều quà tặng khác từ các nhà tài trợ như kem dưỡng da tay, nước uống dinh dưỡng, voucher mua sắm, ăn uống.

Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội tham gia giải chạy. Ảnh: Payoo

Đại diện ban tổ chức cho biết, giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, không chỉ là lực lượng tham gia nhiệt tình mà còn là nhóm lan tỏa xu hướng sống tích cực. Với tinh thần năng động và khả năng kết nối cao, họ là nhóm phù hợp để khởi xướng các hoạt động cộng đồng mang giá trị nhân văn. "Bước chạy sống khỏe" vì thế trở thành dịp để sinh viên rèn luyện thể lực, đồng thời truyền cảm hứng sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Nhật Hào, sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP HCM, tình nguyện viên của chương trình cho biết, chỉ trong vòng một giờ đầu tiên kể từ khi trường thông báo và mở link đăng ký, Ban truyền thông đã nhận về gần 200 lượt đăng ký tham gia. Số lượng này cho thấy sức hút lớn của chương trình và sự quan tâm của giới trẻ đến các hoạt động rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho sinh viên về nhất cự ly 5 km. Ảnh: Payoo

Theo Nguyễn Tuấn Kiên, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bạn rất đam mê thể thao và luôn mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến bạn bè đồng trang lứa. "Khi thể thao được kết hợp với mục tiêu thiện nguyện, mình tin rằng những giá trị mà nó mang lại sẽ càng cao hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều", Kiên nói.

Nhiều sinh viên khác cũng cho biết, sự kiện mang đến cơ hội tham gia vào hoạt động tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế. Bầu không khí hào hứng cùng tinh thần sẻ chia tại chương trình, giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ giá trị của việc chung tay vì cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động chạy trực tiếp, chương trình còn mở rộng sang hình thức trực tuyến trên nền tảng VietRace365, diễn ra từ 18/10 đến 16/11. Thử thách kéo dài 30 ngày nhằm khuyến khích người tham gia duy trì thói quen vận động và kết nối cộng đồng yêu thể thao trên khắp cả nước. Với mỗi km hoàn thành hợp lệ, Napas và Mastercard tiếp tục đóng góp 2.010 đồng cho hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế.

Sau hai điểm dừng chân thành công tại TP HCM và Hà Nội, "Bước chạy sống khỏe" sẽ tiếp tục mở rộng đến nhiều trường đại học khác. Chuỗi hoạt động hướng tới việc hình thành thói quen vận động thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần, lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình sống khỏe, sống tích cực và sẻ chia vì cộng đồng.

