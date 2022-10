Hàng nghìn nhà dân ngập lũ

Ông Huỳnh Tam, 54 tuổi, phường Phước Hòa, cho cả ghe vào nhà để đi lại. Trong mưa lũ, chính quyền TP Tam Kỳ di dời 649 người xã Tam Thăng 640, An Phú 230 người, Tân Thạnh 32 người, Hòa Thuận 47 người, Tam Phú 605 người, An Xuân 130 người, An Sơn 190 người.