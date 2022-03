Hàng nghìn người xem khinh khí cầu ở Hội An

Kỹ thuật viên dùng quạt công suất lớn thổi căng khinh khí cầu.

Đây là lần đầu tiên Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu, do đó đông đảo người dân và du khách mong chờ trải nghiệm. Trên quảng trường Sông Hoài, vườn tượng An Hội và tuyến đường ven bờ sông chật kín người chiêm ngưỡng.