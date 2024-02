Hàng nghìn người quyên tiền hỗ trợ ông Trump nộp phạt

Hơn 7.000 người quyên tiền trên trang hỗ trợ trực tuyến GoFundMe để giúp cựu tổng thống Trump nộp khoản tiền phạt 355 triệu USD.

Elena Cardone, vợ triệu phú tự thân Grant Cardone nổi tiếng của Mỹ, cuối tuần trước phát động chiến dịch "sát cánh cùng ông Trump" trên trang gây quỹ trực tuyến GoFundMe, với mục tiêu quyên góp đủ 355 triệu USD để cựu tổng thống Donald Trump nộp phạt theo phán quyết của thẩm phán tòa New York Arthur Engoron.

"Tôi kiên trì sát cánh cùng tổng thống Trump trước sự đối xử bất công và chưa từng có của một số người trong bộ máy tư pháp New York", bà Cardone viết trên GoFundMe.

Bà cho rằng những rắc rối pháp lý gần đây của Trump không chỉ nhắm vào bản thân ông mà còn tấn công vào sự công bằng mà người dân Mỹ đều đáng được hưởng.

Tính tới ngày 19/2, chiến dịch gây quỹ ủng hộ ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của hơn 7.200 người, với tổng số tiền quyên góp gần 370.000 USD.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Waterford, Michigan, hôm 17/2. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn rất nhiều so với mức phạt mà thẩm phán tòa New York Engoron tuyên hôm 16/2 với ông Trump với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Ngoài khoản tiền phạt 355 triệu USD, ông Trump còn bị cấm điều hành các công ty ở bang New York trong ba năm.

Các con trai của cựu tổng thống Mỹ là Eric và Donald Trump Jr. cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu USD mỗi người.

Ông Trump đã tuyên bố kháng cáo, gọi đây là "cuộc săn phù thủy vì động cơ chính trị", nhưng sẽ phải nhanh chóng nộp số tiền phạt kèm lãi, nếu không sẽ bị giới chức New York áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có tịch thu tài sản ở bang này. Nếu ông kháng cáo thành công, số tiền phạt sẽ được trả lại.

Theo văn phòng tổng chưởng lý New York, nếu tính kèm theo tiền lãi, cựu tổng thống Trump và doanh nghiệp của ông có thể phải nộp phạt tổng cộng hơn 450 triệu USD. Đây là số tiền lớn và Trump có thể phải bán một số bất động sản, khoản đầu tư và cổ phiếu để nộp phạt.

Ông Trump, người gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa vào tháng 11, đang đối mặt 91 cáo buộc hình sự trong các vụ án khác. Tháng trước ông cũng bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD vì bôi nhọ nhà báo E. Jean Carroll.

Ngọc Ánh (Theo Hill/Reuters/AFP)