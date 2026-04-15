Hàng nghìn nghệ sĩ phản đối Paramount mua lại Warner Bros.

MỹJoaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart cùng hơn 1.000 tên tuổi ở Hollywood phản đối Paramount Skydance mua Warner Bros. Discovery.

Cuối tháng 2, sau khi Netflix từ chối nâng giá chào mua, Paramount Skydance - do CEO David Ellison điều hành - theo đuổi vụ mua lại Warner Bros. Discovery do David Zaslav đứng đầu, với giá trị khoảng 111 tỷ USD. Đề xuất của Paramount là 31 USD một cổ phiếu - cao hơn mức 27,75 USD mà Netflix đưa ra.

Theo Variety hôm 13/4, bức thư ngăn chặn sự việc đăng tải trên tờ New York Times và trên trang web BlocktheMerger, trong đó có đoạn: "Chúng tôi vô cùng lo ngại trước những dấu hiệu ủng hộ thương vụ này, khi lợi ích của một nhóm nhỏ các bên có quyền lực đang được đặt lên trên lợi ích cộng đồng. Tính toàn vẹn, sự độc lập và đa dạng của ngành công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Trong danh sách ký tên, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Adam McKay, Alan Cumming, Alyssa Milano, Boots Riley, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, David Fincher, Denis Villeneuve, Jane Fonda, JJ Abrams, Mark Ruffalo, Lin-Manuel Miranda.

Nhiều người trong ngành lo ngại việc sáp nhập hai hãng phim lớn kéo theo các biện pháp cắt giảm chi phí, nhất là trong bối cảnh thương vụ sử dụng nguồn vốn vay đáng kể, buộc đơn vị sở hữu mới phải tối ưu hóa ngân sách. Những điều chỉnh này không chỉ ảnh hưởng đến đội ngũ sáng tạo mà còn tác động đến hàng chục nghìn lao động hậu trường, gồm chuyên gia trang điểm, thiết kế bối cảnh, tài xế, dịch vụ ăn uống và các nhà cung ứng tại khu vực Los Angeles.

Bên cạnh đó, việc này có thể làm giảm số lượng dự án, gia tăng chi phí và hạn chế lựa chọn nội dung của khán giả tại Mỹ cũng như trên toàn cầu. Nếu giao dịch hoàn tất, số lượng hãng phim lớn tại Mỹ có thể chỉ còn bốn, trong bối cảnh ngành công nghiệp chịu nhiều áp lực từ các làn sóng sáp nhập trước đó.

Trên Instagram cá nhân, Damon Lindelof - đồng sáng tạo series Watchmen, hiện có hợp đồng với HBO thuộc công ty Warner Bros. Discovery - nói dù biết CEO Paramount, ông David Ellison, là người tài năng và nhiệt huyết, Lindelof vẫn ký tên vào bức thư để ủng hộ người lao động trong ngành. "Các vụ sáp nhập ở Hollywood đồng nghĩa sẽ có ít phim, ít chương trình truyền hình hơn, kéo theo đó là ít việc làm hơn", ông cho biết.

Cùng ngày, đại diện Paramount Skydance đưa ra phản hồi, nói tôn trọng những lo ngại từ giới sáng tạo, đồng thời cam kết bảo vệ và mở rộng hoạt động trong ngành.

Hãng cho rằng ngành công nghiệp đang trải qua giai đoạn gián đoạn lớn và cần những công ty mạnh, có nguồn lực để tiếp tục đầu tư. Theo Paramount, việc mua lại sẽ giúp tăng số lượng dự án, hỗ trợ nhiều tài năng làm phim và mở rộng khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu, đồng thời tăng cạnh tranh trong ngành. Công ty sẽ nâng sản lượng phim điện ảnh lên tối thiểu 30 phim chất lượng cao mỗi năm, tiếp tục cấp phép nội dung và giữ gìn các thương hiệu biểu tượng dưới sự lãnh đạo độc lập, nhằm mở rộng cơ hội làm nghề.

Thỏa thuận giữa Paramount và Warner Bros. sẽ kết hợp hai studio lớn của Hollywood, các nền tảng phát trực tuyến (HBO Max và Paramount+) cùng dịch vụ tin tức (CNN và CBS). Dù vậy, cuộc mua bán sẽ phải vượt qua quy định chống độc quyền tại nhiều bang của Mỹ và các nước khác.

Theo Reuters, các nhà phân tích tại TD Cowen cho rằng việc được giới chức liên bang chấp thuận "có vẻ khả thi trong bối cảnh chính trị hiện nay". Tuy nhiên, họ đánh giá nhiều khả năng một số cơ quan quản lý cấp bang - tiêu biểu là California - có thể tìm cách xem xét lại thương vụ. Giới chức châu Âu cũng có thể làm điều tương tự.

Cát Tiên (theo Variety, Reuters)