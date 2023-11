TP HCMKhán giả nói muốn sống lại thời thanh xuân khi xếp hàng chờ thưởng thức concert "The Wild Dreams Tour" của nhóm Westlife.

Concert diễn ra đêm đầu ở Sân vận động Thống Nhất, tối 21/11, dự kiến đón khoảng 15.000 khán giả. 17h, hàng nghìn người xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng bảo vệ để vào sân, trong đó có nhiều fan Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Tháp. Hàng nghìn khán giả xếp hàng chờ xem Westlife hát

Gần 18h, cổng soát vé sự kiện mới bắt đầu mở. Sự kiện được kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo khán giả không mang các vật liệu cứng, dễ gây cháy nổ vào khu vực concert. Westlife dự kiến thể hiện các bản hit như Uptown Girl, Seasons in the Sun, Flying Without Wings, No One’s Gonna Sleep Tonight.

Bốn thành viên nhóm đến TP HCM tối 20/11, có khoảng nửa ngày nghỉ ngơi. Tối 22/11, họ sẽ trình diễn đêm thứ hai, thuộc khuôn khổ tour diễn.

Nhóm đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Brian McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun. Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Tuấn Việt - Tân Cao