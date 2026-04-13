Hàng nghìn hộ dân Nghệ An chưa nhận được tiền hỗ trợ lũ lụt

6-10 tháng sau các đợt bão lũ năm 2025, hàng nghìn hộ dân Nghệ An vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ, trong khi nhu cầu khôi phục sản xuất, ổn định đời sống rất cấp thiết.

Ngày 13/4, lãnh đạo Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An) cho biết đang đốc thúc các xã, phường hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt hỗ trợ thiệt hại.

Năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão, lũ, lốc xoáy, trong đó các cơn bão Wipha, Kajiki và Bualoi gây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỷ đồng.

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn) bị lũ quét tàn phá hồi tháng 7/2025, đến nay vẫn ngổn ngang. Ảnh: Đức Hùng

Không chỉ nhà cửa, hàng chục nghìn gia đình còn mất trắng diện tích lúa, hoa màu và vật nuôi. Việc hỗ trợ kinh phí kịp thời được xem là yếu tố quan trọng để người dân sớm khôi phục sản xuất, nhưng đến nay nhiều hộ vẫn phải chờ đợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho hay đã triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị định 09/2025 của Chính phủ và Nghị quyết 16/2025 của HĐND tỉnh về khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Đến nay, cơ quan này đã trình phê duyệt 3 đợt hỗ trợ với 94 hồ sơ từ các xã, phường, tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đợt 4 với dự kiến hơn 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ bị chậm do một số địa phương chưa hoàn tất hồ sơ gửi về Sở, khiến việc triển khai hỗ trợ đợt 4 chưa thể thực hiện. Dù Sở đã có nhiều văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/3/2026, nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng.

Người dân xã Lam Thành (trước đây thuộc huyện Hưng Nguyên), bị sập nhà sau bão Bualoi hồi tháng 9/2025. Ảnh: Đức Hùng

Theo cơ quan chuyên môn, phạm vi thiệt hại rộng, nhiều xã phường bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai khiến việc tổng hợp, rà soát, thẩm định kéo dài. Quy trình hỗ trợ yêu cầu xác minh chi tiết từng loại thiệt hại từ cây trồng, vật nuôi đến thủy sản, trong khi một số xã phường còn thiếu nhân lực xử lý hồ sơ.

"Đơn vị đã tiếp nhận hơn 20 bộ hồ sơ tổng hợp thiệt hại từ các xã, phường, song vẫn còn địa phương chưa hoàn thiện. Sắp tới chúng tôi tiếp tục đôn đốc để đảm bảo quyền lợi cho người dân", lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Môi trường cho biết.

Nhà chức trách cho hay, việc hỗ trợ kinh phí tùy mức độ thiệt hại, tại một số xã miền núi đã giải ngân, mỗi gia đình đã nhận từ 2 triệu đồng trở lên. Với kinh phí hơn 800 tỷ đồng, đợt hỗ trợ thứ 4 ước tính liên quan đến hàng chục nghìn hộ dân.

Đức Hùng