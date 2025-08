Hàng nghìn fan tiễn biệt 'huyền thoại rock' Ozzy Osbourne

Nghệ sĩ Zakk Wylde, 58 tuổi, là người chơi guitar lâu năm của Ozzy Osbourne, dẫn đầu đoàn tang lễ ngày 31/7. Ảnh: SplashNews

The Sun cho biết khoảng 110 người đến dự, nhận thiệp mời màu đen in hình thánh giá với dòng chữ: "Tưởng nhớ Ozzy Osbourne". Đội an ninh được bố trí xung quanh khu vực làm lễ để bảo vệ khách mời. Một người dự lễ cho biết ảnh của giọng ca No More Tears được treo khắp nhà. Mỗi khách được tặng một bức mang về.